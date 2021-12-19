«Геополитическая ошибка» — вице-канцлер Германии о «Северном потоке — 2»

«Северный поток — 2» являлся «геополитической ошибкой», а против его строительства выступали «все европейские страны, кроме Германии и Австрии», заявил вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек в интервью Frankfurter Allgemeine. По его словам, вопрос о запуске газопровода необходимо решать в соответствии с европейским и национальным законодательством. Кроме того, в случае «новой агрессии» против Украины Хабек пригрозил России «жёсткими последствиями».

В начале следующего года новое правительство Германии подведёт итоги предыдущей работы в области борьбы с изменением климата и энергетического перехода, заявил новый вице-канцлер, министр экономики Германии и сопредседатель зелёных Роберт Хабек в интервью Frankfurter Allgemeine. По его словам, Германия пока отстаёт в реализации планов по расширению сетей и развитию возобновляемых источников энергии. Следует «очень быстро это изменить», но сначала нужно «быть честным» и определить, что было достигнуто на сегодняшний день.

Вице-канцлер не считает работу предыдущих министров экономики «ужасной», однако, по его мнению, ошибки всё же были допущены. По его словам, оглядываясь назад, он не хочет «рыться в грязном белье». Перед новым правительством действительно стоят сложные задачи в области борьбы с изменением климата, поскольку в результате энергетического перехода изменится облик страны, изменится рынок труда и обострятся некоторые социальные вопросы. Он хочет, чтобы общество пришло к такому же пониманию. Если знать, что означает более быстрое планирование и его осуществление, появляется представление о том, чего можно ожидать в следующем году.

Хабек утверждает, что «Северный поток — 2» являлся «геополитической ошибкой». «Все европейские страны, кроме Германии и Австрии, всегда были против. Теперь трубопровод построен. Вопрос о том, сможет ли он начать работу, остаётся открытым. Этот вопрос должен решаться в соответствии с европейским и национальным законодательством», — отметил Хабек.

По словам Хабека, антимонопольная политика — это в любом случае политика. Она «предотвращает образование монополий» и, следовательно, возникновение зависимости. Соответственно, сама «сеть и операции должны быть разделены», а в случае этого газопровода «это не так». «При старом федеральном правительстве оказывалось большое политическое давление в вопросе одобрения «Северного потока – 2», и, несмотря на это, он не введён в эксплуатацию. Федеральное сетевое агентство проверит документы на соответствие закону — как и положено», — подчеркнул вице-канцлер.

Лидер зелёных повторил ещё раз: «Федеральное сетевое агентство принимает решения на основе законодательства. Другой вопрос, что произойдёт, если Россия продолжит нарушать территориальную целостность Украины и ситуация обострится. Любая новая военная агрессия не может оставаться без жёстких последствий. В данном случае не может быть запретов на обдумывание», — заявил Хабек в ответ на вопрос о том, может ли Германия отказаться от планов по запуску газопровода.

Когда политики заявляют, что бездействие обеспечит процветание страны в будущем, они «несут чушь», утверждает Хабек. И если они скажут, что все выиграют от этих изменений, то они «за это ещё поплатятся». «Просто нужно быть честными друг с другом — и найти баланс между городом и деревней, севером и югом, востоком и западом, бедными и богатыми», — подчёркивает Хабек. Это стремление, по его словам, найдёт отражение в будущей работе Министерства экономики.

Если энергетический переход будет осуществляться «правильно», то Германия может испытать бум новых технологий, могут быть созданы новые отрасли промышленности и рабочие места. Необходимо рассматривать эту трансформацию как «новый импульс для экономики, которая иногда засыпает». И правительство подаёт пример, продвигая полупроводниковые технологии и производство аккумуляторных элементов для того, чтобы заводы располагались в Германии, отмечает Хабек.

Что именно создаётся, в каком месте и с какими работниками, решает при этом в первую очередь конкуренция, подчёркивает вице-канцлер. «Традиция» Министерства экономики — социальная рыночная экономика, а не социальная плановая экономика. Правительство может создать нормативные рамки, но правительство не может гарантировать, что каждый тип работы останется неизменным. Оно может выделять средства на обучение, обеспечивать поддержку преобразований, чтобы экономика процветала — так, чтобы машинисты экскаваторов, сварщики и монтажники могли найти новую работу, в другом месте или даже в том же месте, но оно не может гарантировать каждое рабочее место. При этом, по его словам, оно обязано «обеспечить безопасность в переходный период».

Например, если Германия осуществит планы по отказу от угля к 2030 году, то вакансии машиниста экскаватора на предприятии по добыче бурого угля к тому времени уже не будет. И тот факт, что этот машинист экскаватора с беспокойством смотрит в следующие несколько лет, понятен. Он знает, что ему, возможно, придётся переучиваться. Но машинисты экскаваторов Германии ещё понадобятся — для строительства фундамента ветряных электростанций и заводов для производства генераторов, рассказывает Хабек в интервью Frankfurter Allgemeine.