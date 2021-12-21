Главред: у России появился мотив повышать ставки в вопросе требований к НАТО
В Москве увидели, что в администрации Джо Байдена есть пророссийская группа, которая «качает» Североатлантический альянс в свою сторону, поэтому российская сторона начала предъявлять дополнительные требования. Как пишет «Главред», в этом уверен политический эксперт Тарас Загородний.
«Россияне, как хищники, чувствуют кровь. Они видят, что в администрации Байдена существует пророссийская группа, которая откровенно качает НАТО в свою сторону. И поэтому они предъявляют дополнительные требования», — отметил Загородний.
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