Главред: у России появился мотив повышать ставки в вопросе требований к НАТО

Россия начала предъявлять дополнительные требования к НАТО, поскольку увидела, что в администрации Байдена есть пророссийская группа, которая «качает» Североатлантический альянс в свою сторону, считает политический эксперт Тарас Загородний. Однако, как пишет «Главред», эксперт добавил, что, несмотря на успехи России в этой ситуации, в США наверняка понимают происходящие события и видят обстановку не так, как в администрации Байдена.

В Москве увидели, что в администрации Джо Байдена есть пророссийская группа, которая «качает» Североатлантический альянс в свою сторону, поэтому российская сторона начала предъявлять дополнительные требования. Как пишет «Главред», в этом уверен политический эксперт Тарас Загородний.

«Россияне, как хищники, чувствуют кровь. Они видят, что в администрации Байдена существует пророссийская группа, которая откровенно качает НАТО в свою сторону. И поэтому они предъявляют дополнительные требования», — отметил Загородний.

По его словам, такая точка зрения подтверждается заявлением Байдена, который после переговоров с Путиным сказал, что основные страны Североатлантического альянса могут провести переговоры, в рамках которых выслушают пожелания России. Слова Байдена вызывают недоумение, поскольку НАТО — это организация, где решения принимаются коллегиально.

«Чем это подтверждается? А тем, что Байден после разговора с Путиным заявил, что «мы соберём основных членов НАТО, чтобы выслушать, что хочет Российская Федерация». Вы вообще понимаете, о чём говорите? Что значит «основные члены НАТО» — в организации, где всё принимается консенсусом?» — добавил эксперт.

Однако он уточнил, что, несмотря на успехи России в этой ситуации, в США наверняка понимают происходящие события и видят обстановку не так, как в администрации Байдена.

«Хорошо, что Байден не монарх. Мы видим, что там глубинное государство, которое иначе думает и видит эту реальность — то, что хочет делать Путин с НАТО. И потому начинаются такие шатания», — подчеркнул Тарас Загородний.