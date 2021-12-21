Times: Москва требует от Вашингтона «срочного» ответа на предложения по безопасности

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков предупредил, что ситуация в отношениях России с США и НАТО очень тяжёлая и может стать ещё хуже, в связи с чем Москве нужен срочный ответ на предложения по гарантиям безопасности, пишет The Times. Рябков предупредил, что любая отсрочка переговоров лишь усилит напряжённость в отношениях сторон.

Россия предупредила о перспективе роста напряжённости в отношениях с западными странами, в случае если Москва «срочно» не получит ответ на требование к НАТО вывести войска, размещённые в странах — членах альянса в Восточной и Центральной Европе, сообщает The Times.

Как напоминает издание, на прошлой неделе Россия опубликовала предложения по гарантиям безопасности, в рамках которых Кремль призвал НАТО остановить экспансию на восток. В Белом доме заявили, что обсудят предложения с европейскими союзниками. Однако сегодня в Москве отметили, что ещё не получили от Североатлантического альянса «содержательного» ответа.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что любая задержка в переговорах подогреет напряжённость в отношениях страны с НАТО, призвав США не затягивать с ответом на выдвинутые предложения. «Нам это нужно срочно, так как ситуация очень тяжёлая, она острая, имеет тенденцию к дальнейшему осложнению», — подчеркнул дипломат.

По словам Рябкова, предложения России не являются ультиматумом, однако замминистра предостерёг Запад не «недооценивать» Москву. На прошлой неделе политик пригрозил, что Россия будет вынуждена развернуть ядерные ракеты средней дальности в Европе в ответ на планы НАТО сделать то же самое.

В понедельник помощник президента России Юрий Ушаков провёл телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Политики обсудили российские предложения. В Кремле отметили, что обсуждение носило «деловой и прагматичный» характер.

В воскресенье новый министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что члены НАТО готовы обсуждать предложения России, но Москва не имеет права «диктовать» свои условия.

«Мы должны говорить друг с другом, то есть обсуждать предложения, выдвинутые Россией. Однако нельзя допустить, чтобы Россия диктовала партнёрам по НАТО, как им себя вести. Это должно быть понятно, и мы чётко это заявим в этих переговорах», — приводит The Times слова Ламбрехт.

По словам политолога Фёдора Лукьянова, Россия прекрасно понимает, что западные страны не уступят её требованиям. Эксперт предположил, что публикация предложений по гарантиям безопасности может быть предлогом, который позволит Москве настаивать на том, что на Западе отвергли все попытки переговоров, а значит, Кремль «не виноват» в росте напряжённости.