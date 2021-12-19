NZZ: ультиматум России по гарантиям безопасности заставляет усомниться в серьёзности её намерений

Россия собирается реорганизовать европейскую архитектуру безопасности и для этого выдвинула Западу ряд требований, сообщает Neu Zürcher Zeitung. Но та спешка, с которой это было сделано, а также ультимативность предложений заставляют усомниться в серьёзности намерений Москвы, считает автор статьи Маркус Акерет. Проект договора поражает своей «предвзятостью в пользу России», объясняет швейцарский журналист.

Россия хочет установить в Европе новый порядок безопасности и для этого в преддверии переговоров главы Кремля Владимира Путина и президента США Джо Байдена выдвинула Западу ряд требований, сообщает Neu Zürcher Zeitung. Договор между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о гарантиях безопасности и Соглашение о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств — членов Организации Североатлантического договора должны стать новой юридической основой, обязывающей американцев и их союзников принимать во внимание российские интересы безопасности, объясняет автор статьи Маркус Акерет.

В этих документах в ультимативной форме изложены требования Москвы, чтобы США убрали из Европы своё ядерное оружие, чтобы НАТО больше не расширялось, чтобы вблизи российских границ не было никаких инфраструктурных объектов альянса, а также чтобы военная организация прекратила любое сотрудничество со странами, которые, по мнению Кремля, входят в сферу его влияние, в частности Грузией и Украиной. Также американцам и НАТО запрещается проводить учения в Закавказье, Центральной Азии и приграничных водах России. «Согласиться на предложения РФ — это единственно верное решение», — заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

В Кремле считают, что времени для согласования всех этих вопросов крайне недостаточно, продолжает Neu Zürcher Zeitung. Спешка обусловлена ухудшением ситуации с безопасностью в Европе, которая стала ещё более взрывоопасной из-за провокационного поведения США и их союзников в прошедшие месяцы. По словам Рябкова, американцы и НАТО проводят военное «освоение» Украины, хотя страна не член альянса. Также он обратил внимание на участившееся число столкновений российских и натовских кораблей и самолётов.

При этом в документах не прописано никаких схожих ограничений для самой России, отмечает Акерет. Она сможет и дальше проводить учения на собственной территории. Это касается и пролётов тяжёлых истребителей-бомбардировщиков вблизи восточной границы НАТО. То есть Кремль в будущем будет иметь полное право беспрепятственно проводить манёвры вроде тех, которые сейчас идут у границ Украины, объясняет автор. В обоих договорах отсутствуют намёки на готовность Москвы идти навстречу, а это, в свою очередь, заставляет усомниться в серьёзности её требований.

При этом Рябков убеждён, что ни в каких встречных шагах и нет необходимости, так как угроза и провокации исходят только с другой стороны. По мнению России, готовности созывать конгрессы для мирного урегулирования возникающих конфликтов, взаимного отказа вмешиваться во внутриполитические дела друг друга и отказа от ядерной войны вполне достаточно. Также Кремль согласился подписать мораторий на ракеты малой и средней дальности. В предложениях даже говорится, что подписанты не должны считать себя противниками.

Проект договора так поражает своей «предвзятостью в пользу России», что трудно представить, что он может стать основой для продуктивных переговоров, заключает издание. Главные парадигмы Запада находятся в полном противоречии с этими предложениями. К примеру, Москва, по сути, полностью отрицает право суверенных государств на самостоятельный выбор альянсов. Украина и Грузия для Кремля — это всего лишь «переговорный ресурс». Многих наблюдателей также удивляет та поспешность, с которой были озвучены эти требования. Некоторые считают, что цель Кремля не в том, чтобы добиться серьёзных переговоров, а в чём-то другом. «Кто идёт на дипломатические переговоры по реорганизации европейской архитектуры безопасности с полностью открытыми картами и пакетом договорённостей, которые, по словам Рябкова, могут быть сразу подписаны?» — вопрошает Маркус Акерет в завершение своей статьи.