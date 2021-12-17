Bloomberg: США подталкивают ЕС к подготовке антироссийских санкций по Украине

США убеждают Евросоюз завершить подготовку пакета санкций против России на случай возможного «нападения» последней на Украину, сообщает Bloomberg. Между тем страны ЕС пока предпочитают не спешить с разработкой ограничительных мер, опасаясь того, что эти действия могут подорвать усилия по урегулированию данного кризиса дипломатическим путём.

Администрация президента США Джо Байдена подталкивает союзников из ЕС завершить подготовку широкого пакета санкций против российских банков и энергетических компаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Как поясняется в статье, эти меры Евросоюз может ввести совместно с Вашингтоном, если Москва «нападёт на Украину».



Срочности этому вопросу, как отмечает издание, добавляет тот факт, что Владимир Путин пока не подал никаких признаков отвода российских войск от границы с соседней Украиной. По мнению американских властей, согласование конкретных вариантов санкций станет твёрдым сигналом для президента России.



Ограничительные меры, которые пока находятся на стадии рассмотрения, базируются на результатах различных переговоров между США, Великобританией, Германией, Францией, Италией и ЕС, говорится в статье.



Страны Евросоюза, между тем, заявляют, что слишком поспешная выработка мер может подорвать усилия по урегулированию кризиса дипломатическим путём.



США, в свою очередь, считают, что пакет необходимо подготовить, чтобы усилия по сдерживанию России вызывали доверие, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.



Пока неясно, могут ли эти экономические меры разубедить Путина от нападения на Украину, если он будет продолжать рассматривать взаимодействие между НАТО и Киевом как реальную угрозу безопасности России. США после недавнего хаотичного ухода из Афганистана не особо заинтересованы в военных вмешательствах за рубежом.



Окончательные детали предложений по санкциям ещё предстоит доработать, а официальные лица всё ещё оценивают потенциальные экономические и правовые последствия мер, которые будут приняты в случае вторжения российских войск на Украину.



Европейские страны, которые в гораздо большей, чем США, степени зависят от России в плане импорта энергоносителей и других товаров, также обеспокоены тем, какое влияние некоторые меры могут оказать на их экономику.