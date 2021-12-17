УП: Столтенберг так и не ответил, когда Украина станет членом НАТО

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба рассказал о деталях встречи президента Владимира Зеленского и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Как пишет «Украинская правда», по словам министра, переговоры прошли очень хорошо и позитивно, однако единственным их недостатком стало то, что Украине так и не ответили, когда она станет членом НАТО, хотя Киев и задавал такой вопрос.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о деталях встречи президента Владимира Зеленского и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга 16 декабря в Брюсселе. Как пишет «Украинская правда», по словам министра, на встрече украинская сторона подняла вопрос временных рамок присоединения Украины к альянсу.

«Там всё было очень хорошо, позитивно. Единственный недостаток, скажу честно: год, когда Украина станет членом НАТО, нам не сказали. Хотя мы спрашивали», — отметил министр.

Однако он подчеркнул, что в НАТО категорически отвергают вмешательство России в переговоры по этому вопросу.

«Абсолютно чётко было подтверждено, что дискуссия о том, когда Украина станет членом НАТО, — это исключительно дискуссия, которая должна происходить и будет происходить между Украиной и НАТО. Это ответ на все российские упрёки и абсурдные требования, которые они сейчас предъявляют. В который раз мы убедились, что генеральный секретарь НАТО занимает очень принципиальную позицию по этому вопросу», — заявил глава украинского внешнеполитического ведомства.