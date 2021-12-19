Болтон: Запад расплачивается за то, что Украину и Грузию не приняли в НАТО в 2008 году

Российский лидер Владимир Путин пользуется неопределённостью, в которой оказались Украина и Грузия, когда в 2008 году страны не приняли в НАТО, заявил бывший советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон в интервью Sky News. По словам Болтона, Украина и другие страны в настоящее время находятся в «серой зоне» между НАТО и Россией.

ДЖОН БОЛТОН, бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности и бывший посол США в ООН: Я думаю, он (президент России Владимир Путин — прим. ИноТВ) явно преследует гегемонистские цели России. В 2005 году он охарактеризовал распад СССР как крупнейшую геополитическую катастрофу XX века. Я, как и большинство из нас, считаю, что это был довольно неплохой способ закончить XX век, с чем Путин, очевидно, не согласен.

Мне кажется, что НАТО упустило возможность в апреле 2008 года, когда Джордж Буш — младший призвал Североатлантический альянс поспешить с принятием Украины и Грузии, но Франция и Германия выступили против. И сейчас мы за это расплачиваемся. Мы оставили Украину и другие страны в «серой зоне» между восточной границей НАТО и западной границей России. И Путин пользуется этой неопределённостью.

Дата выхода в эфир 17 декабря 2021 года.