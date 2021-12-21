WSJ: санкции, пропаганда и оружие — депутат США рассказал, как удержать Путина от вторжения на Украину

Конфликты гораздо проще начинать, чем закончить, пишет депутат американского парламента Сет Моултон в своей статье для The Wall Street Journal, поэтому с Россией он предлагает действовать на опережение. По его мнению, чтобы Путин не вторгся на Украину, американцам нужно поставлять туда больше вооружений, воздействовать на Россию санкциями и проводить пропагандистскую работу среди российского населения.

«США повезёт, если Путин на самом деле честно хочет вести переговоры», — пишет депутат американского парламента Сет Моултон в своей статье для The Wall Street Journal. По его словам, Россия сейчас взяла на вооружение старую схему Никиты Хрущёва: «Что моё — то моё, а что твоё — то обсуждаемо».

Автор статьи обеспокоен тем, что укрепление на границе с Украиной Путин называет учениями. Но, по его мнению, у такой силы может быть только одна цель — вмешательство, и в таком случае Украина станет лишь первой остановкой Путина. Дальше он пойдёт к союзникам Штатов: Польше, Литве, Латвии, Эстонии, где размещены тысячи американских солдат.

Но при этом планы Украины и США по сдерживанию российской агрессии не соотносятся друг с другом, отмечает депутат. По его словам, у США мало пространства для манёвра. Джо Байден уже заявил, что больше военных он отправлять не станет. С другой стороны, у Путина есть все возможности для использования силы от простого запугивания до полноценного захвата Украины. Так что Штатам необходимо пересмотреть свою стратегию.

Как и в 2014 году, когда Америка не смогла предотвратить присоединение Крыма к России, сейчас Украина и Запад лучше подготовлены к тому, чтобы отвечать на нападение, а не предотвращать его. Так, украинские власти говорят о том, как их люди будут сражаться с русскими военными на улицах своих городов. Но если Россия сможет получить быстрое преимущество, то у сопротивления просто не будет времени, чтобы развиться, предупреждает автор статьи. Поэтому США и Украине нужно действовать на опережение.

Во-первых, Штатам нужно значительно увеличить скорость поставок вооружений для Украины и делать это во всеуслышание. Направлять оружие нужно не только на восточный фронт Украины, но и оснащать им все города, над которыми нависла угроза. Например, автор статьи предлагает разместить на Чёрном море противолодочные ракеты.

Во-вторых, нужны эффективные санкции — прицельные, сильные и при широкой поддержке всех членов НАТО. Сет Моултон предполагает, что Путин легко относится к санкциям, потому что те, которые вводились до настоящего времени, были слишком общими. «На этот раз Путин должен знать, что он не сможет купить даже газировку через пять минут после нападения», — пишет автор статьи.

В-третьих, нужно чётко сообщить о жёстких последствиях вторжения не только Путину, но и россиянам. Россия без проблем распространяет информацию по всей Америке, так же должны поступать и американцы. «Похоже, что он сам купился на свою же пропаганду, что большинство украинцев придерживаются пророссийских идей и вторжение можно совершить с малым ущербом. Но правда в том, что большинство украинцев ценят свою независимость и демократию», — пишет автор статьи, подтверждая свои слова тем, что Украина давно стремится в НАТО. А народная поддержка у Путина, по его словам, подточена слабой экономикой и пандемией.

Этими действиями Путина сложно спровоцировать на эскалацию, он к таким провокациям привык и сам их совершает, когда хочет, пишет автор. Он призывает показать российскому президенту, что благодаря поддержке американских военных и западным санкциям любое столкновение с Украиной будет для России болезненным и кровавым.

В отличие от своего предшественника, Байден всегда работал над укреплением НАТО, и он противостоит Путину, а не утешает его. Поэтому он в хорошей позиции, чтобы действовать решительно и защитить Украину. Но действовать нужно уже сейчас. «Если мы чему-то и должны были научиться за последние 20 лет войны, так это тому, что конфликты гораздо проще начать, чем закончить. Нам нужно закончить эту войну, прежде чем она не началась», — пишет Сет Моултон в своей статье для The Wall Street Journal.