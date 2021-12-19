CNN: война слов и нагнетание обстановки вокруг Украины только усиливаются

Шквал дипломатической активности вокруг Украины не привёл к урегулированию ситуации, а только усугубил её, рассказывает CNN. Нагнетание обстановки и война слов только усилились. Россия выдвигает Западу абсолютно неприемлемые требования, а США и Европа грозят болезненными экономическими санкциями. По словам корреспондента американского телеканала Мелиссы Белл, масштаб штрафных мер превзойдёт всё, что мы видели в 2014 году.

На фоне надвигающей угрозы вторжения союзники по НАТО высказались по поводу наращивания Россией войск у границ Украины. Министр обороны Великобритании заявил, что НАТО вряд ли пошлёт на Украину солдат для поддержки украинских сил, так как Украина — не член НАТО. Но европейские лидеры продолжают угрожать России болезненными экономическими последствиями в случае вторжения. Германия угрожает заблокировать российский газопровод «Северный поток — 2». С нами на прямой связи из Москвы Мелисса Белл. Мелисса, за эти последние дни мы видели шквал дипломатической активности вокруг Украины с обеих сторон. Мы приблизились к решению?

МЕЛИССА БЕЛЛ, корреспондент CNN: Напротив, Ким. Нагнетание обстановки и война слов, похоже, только усилились. На этой неделе российская сторона в спешке выдвинула НАТО список требований. В интервью информационному агентству Интерфакс Сергей Рябков заявил, что это не ультиматумы, а всего лишь предупреждения. И всё же это предупреждения, что Запад в лице США и НАТО должны сесть за стол переговоров, чтобы обсудить требования Москвы, которые абсолютно неприемлемы ни для европейских партнёров, европейских лидеров, ни для НАТО, ни для США.

На американской, западной стороне заметна беспрецедентная по своей скоординированности реакция на то, что происходит на Украине. Это касается подготовки санкций, предоставления разведывательной информации и ранее невиданной скоординированности послания (России. — ИноТВ). Мы наблюдали активность в Брюсселе и Вашингтоне. По словам ведущих американских политиков, сейчас есть четырёхнедельное окно возможностей для того, чтобы снять напряжённость и прийти к какому-нибудь решению, но это окно определённо сужается. Ведь Москва пристально следит, пока США и Европа подготавливают эти санкции. Европа же угрожает России серьёзными последствиями. Обе стороны готовят санкции такого масштаба, который превосходит всё, что мы видели в 2014 году.

С нами на связи была Мелисса Белл из Москвы. Спасибо Вам.

Дата выхода в эфир 19 декабря 2021 года.