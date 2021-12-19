Польский генерал: «в вакууме» Украина долго не продержится

Если в ближайшее время Запад не подготовит реальный план ассоциации Украины с ЕС и НАТО, то тогда, скорее всего, Москве удастся добиться своего: дестабализировать Украину и установить в Киеве промосковское марионеточное правительство, уверен генерал Роман Полько. В интервью Nasz Dziennik он обращает внимание на то, что хотя на дворе не 2014 год, с военной точки зрения Украина не в состоянии сама себя защитить.

Глава НАТО Йенс Столтенберг прямо говорит, что на российско-украинской границе не видно ослабления напряжённости. По мнению генерала Романа Полько, это лишь свидетельствует о том, что Россия сохраняет напряжённость, а её президент хочет предстать в роли монарха, который воскресил бывшую советскую или российскую империю, и, более того, он продолжает сдавать карты в игре. «Поэтому если сейчас он вдруг уступит, то, в первую очередь, проиграет на внутреннем российском рынке. Более того, он постоянно рассчитывает на то, что получит что-то за возможный отказ от нагнетания напряжённости, что у него получится что-то выиграть. И в целом он так действует не впервые. Это всегда была своего рода сделка, в которой ему что-то давали, а затем он отступал, но через некоторое время он повторял тот же манёвр. И, по сути, с 2008 года он лишь двигался вперёд», — объяснил военный в беседе с Nasz Dziennik.

Полько обратил внимание на то, что Запад ради того, чтобы его оставили в покое, всегда давал Путину то, о чём он просил, но сегодня ситуация обстоит иначе, чему он лично очень рад. «…это хорошо, что мы сегодня не преподнесли Путину такой подарок…», — добавил генерал. Он призывает Запад быть последовательным, то есть также действиями, а не только на словах помогать Украине в наращивании собственного оборонного потенциала. «Конечно, я не говорю, что Украина имеет какие-то шансы в войне с Россией, но суть состоит в том, чтобы довести ситуцию до того, чтобы Путину было невыгодно вторгаться на Украину, потому что потери, которые он понесёт, даже в случае победы, можно было бы только назвать пирровой победой», — подчеркнул он.

В интервью он также признал, что в кибер- и инфопространстве инициатива находится именно в руках России, а не НАТО. Сегодня половина россиян уверена в том, что за обострение ситуации на российско-украинской границе ответственны именно Украина и НАТО. В свою очередь, если появившаяся информация о том, что правительство канцлера Ангелы Меркель блокировало поставки оружия на Украину в рамках НАТО, подтвердится, то это станет продолжением плачевной традиции немецких лидеров. Именно Герхард Шрёдер стал «расплачиваться» с Россией ценностями НАТО, подписав в конце своего срока соглашение с Россией о строительстве газопровода «Северный поток».

«Все мы понимаем, что независимые, суверенные Украина и Белоруссия выступают гарантами безопасности восточного фланга НАТО. И это то, к чему мы должны стремиться. Нельзя быть независимым и суверенным, если у тебя нет своей армии. Украина фактически восстанавливает собственные вооружённые силы только сейчас. То, что произошло в 2014 году, наглядно показало, что украинцы не смогли даже предпринять действия в Крыму против немногочисленных частей так называемых зелёных человечков», — напомнил генерал. И хотя сегодня украинская армия окрепла, с военной точки зрения Киев не сможет защитить территорию своей страны. Единственно, когда первые гробы с павшими российскими солдатами начали бы массово возвращаться в Россию, это напомнило бы положение США во время войны во Вьетнаме. Это максимум, что он может добиться.

На вопрос издания, существует ли шанс вступления Украины в НАТО, генерал ответил следующее: «Напомню, что в 2008 году Польша выступила с инициативой создать реальный план вступления Украины в НАТО. Затем этот процесс блокировали и затягивали во времени немцы и французы. Я надеюсь, что ввиду того, как Путин действует в последние годы, сейчас мы не поддадимся его шантажу». По его мнению, лучшим ответом на действия Путина и его различные абсурдные заявления стал бы реальный план ассоциации Украины с ЕС и НАТО, солидарность которых может спасти суверенитет и независимость этой страны.





«В вакууме она долго не продержится, поэтому если настоящее положение вещей продлится и далее, то, скорее всего, Путину удастся добиться своих целей: дестабализировать Украину и установить в Киеве промосковское марионеточное правительство», — резюмировал в беседе с Nasz Dziennik генерал Роман Полько.