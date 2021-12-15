Экс-глава МИД Польши: современная Россия не так уж сильно изменилась с советских времён
Декабрьское пленарное заседание Европейского парламента открыли дебаты, посвящённые 30-летию распада Советского Союза. От имени Альянса европейских консерваторов и реформистов (АЕКР) выступила депутат Европарламента от партии «Право и справедливость», бывший министр иностранных дел Польши Анна Фотыга. Пользуясь случаем, она также напомнила о том, что как раз прошло 40 лет со дня введения военного положения в Польше, пишет Niezalezna.
«Сегодня 40-я годовщина военного положения. Страдания и борьба поляков также поспособствовали произошедшим изменениям в Европе. Отсюда, из этого органа, я отдаю им дань уважения. 30 лет назад лидеры России, Белоруссии и Украины подписали соглашение о роспуске Советского Союза — государства, которое на протяжении всей своей истории преследовало народы, проживающие в пределах его границ, но также и те, внешние, которые находились в его подчинении», — заявила Фотыга.
Ссылки по теме
-
TVN24: «ещё заскучаем по Меркель» — поляков готовят к открытому противостоянию с Германией
-
Польский политик: провокация удалась — Россия всех напугала, но нападать не стала
-
Польский генерал: «российский медведь» не такой страшный, каким его рисует Запад
-
«200 лет назад русские были в Париже»: польский депутат посоветовал Европе не расслабляться