Польский политик: провокация удалась — Россия всех напугала, но нападать не стала

Полный имперских амбиций Владимир Путин понимает, что президентство Джо Байдена, с которым он недавно имел «тактический разговор», слабое и в общем и целом он прав, считает бывший замминистра иностранных дел Польши Павел Коваль. В интервью Polskie Radio политик признаёт, что российская провокация удалась и россияне добились своего, только вот и Украине перепали гарантии безопасности.

Во вторник состоялась видеоконференция президентов США и России — Джо Байдена и Владимира Путина. Лидеры обеих стран обсудили текущую ситуацию на Украине, концентрацию российских войск, а также стратегическую стабильность и кибербезопасность, сообщает Polskie Radio.

Бывший замминистра иностранных дел Польши Павел Коваль, однако, предлагает избегать говорить о ней как о встрече, которая предрешает судьбы мира. «Это был тактический разговор касательно конкретной ситуации. Россияне меняют ситуацию, чтобы взять верх в определённых вопросах, они пользуются слабостью Америки. Я не стал бы преувеличивать значение этого виртуального саммита. Гарантий касательно нерасширения НАТО невозможно добиться таким путём», — пояснил он в беседе с радиостанцией.

Одновременно польский политик признал, что выгоды для России куда больше, чем для Запада. «Я предполагаю, что скопление войск на границе с Украиной было провокацией. Она послужила тому, чтобы вызвать страх к западу от реки Буг и на Украине. Это получилось. Однако атака России на Украину, по моему мнению, маловероятна. При этом, имеют место огромные риски, в средне- и долгосрочной перспективе. Они заключаются в том, что ситуация на Украине меняется, разочарование в Западе лишь растёт, поэтому россияне попытаются использовать это в пропагандистских целях», — предположил он.

В интервью Павел Коваль подтвердил, что россияне жаждут возвращения к имперской политике, они не хотят быть вторым, после Китая, мировым партнёром. «Спустя 30 лет после распада Советского Союза Путин намерен возродить империю. Он считывает, что президентство Байдена слабое, и он кажется весьма прав. Он старается воспользоваться возможностью и разыграть игру по своему видению. В плане престижа Россия выиграла встречу», — констатировал политик.

С другой стороны, по его мнению, если углубиться в детали встречи, то появились определённые гарантии для Украины. Идея довооружения этой страны тоже была одобрена. «Россияне заставили им предоставить гарантии по «Северному потоку — 2» в плане того, что его не заблокируют дополнительными санкциями. Следовательно, если ничего нового не произойдёт, наступит запуск газопровода. Россияне своего добились, но они не получили всё. Договорённости дают Украине чувство безопасности на ближайшие месяцы», — резюмировал в интервью Polskie Radio бывший замминистра иностранных дел Польши Павел Коваль.