Корреспондент: в «час Х» украинского оружия должно хватить на всех

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинское оружие должно быть хорошо смазано и всегда готово для «встречи всех «зелёных» и прочего толка человечков». Как пишет «Корреспондент», Данилов добавил, что в «час Х» оружия должно хватить для каждого желающего защищать Украину.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов и глава Минобороны Алексей Резников проинспектировали компанию по изготовлению оружия. Как пишет «Корреспондент», об этом рассказал глава СНБО.
«Украинское оружие должно быть хорошо смазано и всегда готово! Ничто так не радует глаз и не успокаивает, как новые винтовки UAR-15, снайперские винтовки UAR-10, UAR-10M или UBR-008 отечественного производства», — написал Данилов по итогам визита.
По его словам, одним из важных приоритетов реформы украинского оборонного комплекса является стимулирование частной предпринимательской инициативы.
«Чтобы винтовок у нас в «час Х» хватило для встречи всех «зелёных» и прочего толка человечков», — отметил Данилов и добавил, что оружия должно хватить для каждого желающего защищать Украину.
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