Die Welt: у Шольца связаны руки в решении «российской проблемы» из-за мягкости его партии

Новый канцлер Германии Олаф Шольц не может противодействовать России со всей жёсткостью. В отношениях с Москвой социал-демократы традиционно делают ставку «на диалог и дипломатию», пишет Die Welt. Такой позиции придерживаются многие однопартийцы главы ФРГ, поэтому у него связаны руки. Политики считают, что Кремль не удастся сдержать исключительно с помощью договоров, ведь российский президент Владимир Путин говорит на другом языке — «языке войны», считают авторы Die Welt.

Не успел Олаф Шольц заступить на пост канцлера Германии, как оказался в самом эпицентре международного кризиса, пишет Die Welt. В связи с наращиванием Россией войск на границе с Украиной на Западе растёт страх перед войной. При этом Берлин в этом году заблокировал поставку Киеву вооружения из США и Литвы, что стало шоком для украинцев. Они утратили доверие к немцам, в которых до этого видели своих друзей, рассказывают авторы статьи Николаус Долль и Клеменс Вергин.

В том, что касается комментирования «российской проблемы», Германия «ушла в глухую оборону», и многие — особенно в Восточной Европе — задаются вопросом: «Какую же позицию занимает Берлин?» Немецкие политики всё время говорят правильные вещи, напоминают о неприкосновенности суверенитета Украины и грозят Кремлю жёсткими санкциями, но их «дела расходятся со словами». И последствия у этого очень серьёзные: из-за «Северного потока — 2» России будет проще шантажировать Украину, а блокада поставок вооружения ослабляет обороноспособность страны.

Естественно, виноват в этом не только Олаф Шольц, продолжает издание. У него связаны руки, ведь у Социал-демократической партии Германии, в которую он входит, своё особое представление о том, как нужно вести себя с главой Кремля Владимиром Путиным. «Северные потоки» — это любимые проекты СДПГ. Их реализацией на закате своего канцлерства активно занимался социал-демократ Герхард Шрёдер. В свою очередь, «звезда СДПГ из Восточной Германии» Мануэла Швезиг делает всё для запуска второго газопровода. Она даже не побоялась на деньги «Газпрома» создать «поддельный климатический фонд», цель которого — исключительно в том, чтобы добиться ввода в эксплуатацию новой линии.

При этом Шрёдер по сей день остаётся самым влиятельный «апологетом Путина» в Германии и проводит лоббистскую работу в геополитических интересах Москвы. В дипломатических кругах уже даже появился термин «шрёдеризация», описывающий ситуацию, когда авторитарные режимы покупают себе политическую поддержку на Западе. Комментируя обстановку на Украине, глава фракции Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених также требует «снизить угрозу реальной войны и остановить спираль взаимных угроз». Таким образом он ставит потенциального агрессора — Россию — на один уровень с потенциальной жертвой — Украиной — и Западом, отмечают авторы.

В СДПГ, конечно же, осознают, что от России исходит угроза, но вопрос в том, как эффективно с ней бороться. В своей правительственной декларации Шольц заявил, что любое нарушение территориальной целостности будет «иметь высокую цену». «Но насколько высокую?» — задаётся вопросом издание. Новый канцлер и его однопартийцы определённо не собираются поддерживать сторонников каких-либо других более жёстких мер противодействия Кремлю помимо экономических санкций.

«Не с нашей историей», — убеждены социал-демократы, всё ещё верные движению за мир. Члены СДПГ нередко цитируют своего идеолога, экс-министра по особым поручениям Эгона Бара: «Между Германией и партнёром США лежит океан, а Россия совсем рядом». «Вербальный радикализм нам в нынешней ситуации не поможет. У нас сейчас не новый этап холодной войны, — подчеркнул социал-демократ Ральф Штегнер. — Для снятия напряжённости мы должны делать ставку на диалог и дипломатию, умеренный тон и переговоры, основанные на доверии».

Но есть подозрение, что Россию не удастся сдержать исключительно с помощью договоров, ведь в 2014 году, вторгшись на Украину, Москва нарушила Будапештский меморандум от 1994 года, в котором она гарантировала неприкосновенность границ Украины в обмен на передачу ей оставшегося на украинской территории советского ядерного оружия. При этом, наращивая войска у границ соседнего государства, Путин говорит на совершенно другом языке — «языке войны». Но этого, видимо, недостаточно, чтобы СДПГ отказалась от своего мягкого курса в отношениях с Кремлём, сетует автор.