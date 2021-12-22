Der Standard: получится у Путина восстановить Великую Россию или нет — зависит от убедительности западной политики устрашения

В основе «агрессивной, националистической» стратегии главы Кремля Владимира Путина по восстановлению Великой России лежит его ностальгия по Советскому Союзу, пишет Der Standard. Он хочет вернуть гегемонию Москвы над Белоруссией и Украиной, а также влияние над частью Восточной Европы, о чём свидетельствуют его требования по гарантиям безопасности, адресованные США и НАТО. Получится ли у него добиться желаемого, будет зависеть от убедительности западной стратегии устрашения, убеждён автор статьи Пауль Лендвай.

Похоже, после «аннексии» Крыма* российский президент Владимир Путин методически выстраивает свою жизнь в соответствии с древнеримским крылатым выражением: «Пусть ненавидят, лишь бы боялись», пишет Der Standard. Его недавние требования, адресованные НАТО и Вашингтону, были озвучены не для того, чтобы выйти на диалог и в рамках него прийти к компромиссу. Их цель — добиться согласия на восстановление российской гегемонии над ядром Советского Союза, мирно распавшегося 30 лет назад, а именно Белоруссией и Украиной. А также добиться того, чтобы Запад уважал историческую сферу влияния Москвы в Восточной Европе, объясняет автор статьи Пауль Лендвай.

По сути, требования Кремля по гарантиям безопасности лишают Украину права на самоопределение и ограничивают суверенитет восточноевропейских государств — членов НАТО, продолжает австрийское издание. И предостережения альянса и ЕС, что в случае продолжения агрессии против Украины Россию ожидают «серьёзные последствия» и ей придётся «заплатить высокую цену», вряд ли помогут в урегулировании кризиса.

Может быть, на бумаге список возможных западных экономических санкций и выглядит внушительно, но они ударят и по странам — членам ЕС, которые до сих пор закупают в России 41% своего природного газа и 27% — нефти. Не стоит забывать и о том, что по сравнению с 2014 годом Москва усилила свою экономическую позицию. К тому же требования Путина поддержал председатель КНР Си Цзиньпин, похвалив его за защиту «истинной демократии и прав человека» от США. С геополитической точки зрения эта поддержка очень важна, подчёркивает Лендвай.

Безрассудный вывод американских войск из Афганистана, огромные внутриполитические проблемы в администрации Байдена и раскол ЕС — глава Кремля наверняка принимает во внимание все эти факторы, выстраивая свои отношения с Западом. К тому же, по результатам опросов, в самой России 50% граждан винят США и НАТО в том, что над востоком Украины нависла угроза войны, ещё 16% — Киев и только 4% — Москву. По-видимому, это свидетельствует об эффективности государственной пропаганды, которая постоянно рассказывает о внешней угрозе, считает автор.

Ностальгия Путина по Советского Союзу, крах которого он назвал «крупнейшей геополитической катастрофой», это определённо движущая сила его «агрессивной, националистической стратегии по восстановлению Великой России». «Получится ли у него добиться этого с помощью политического давления или военных вторжений и получится ли вообще, будет зависеть от убедительности западной политики устрашения», — заключает Пауль Лендвай.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).