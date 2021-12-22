Die Welt: НАТО повысило готовность сил быстрого реагирования из-за действий России

Активность российских войск на границе с Украиной привела к тому, что НАТО приняло решение о приведении своих сил быстрого реагирования в состояние повышенной готовности, пишет Die Welt. Как отмечает издание, это означает, что теперь время подготовки данных войск к переброске в зону гипотетического конфликта сокращается с семи дней до пяти.
НАТО впервые отреагировало на активность российских войск на границе с Украиной, пишет Die Welt: альянс привёл в состояние повышенной готовности 40 тыс. солдат из сил быстрого реагирования.
Как отмечает издание, в соответствии с принятым решением, с понедельника время готовности к переброске сил быстрого реагирования в район гипотетического конфликта сократится с семи дней до пяти. На данный момент объединённую оперативную группу повышенной готовности НАТО возглавляет Турция, пишет Die Welt: c 2023 года командование перейдёт Германии.
Согласно информации Die Welt, решение о повышенной боевой готовности было принято Североатлантическим советом на прошлой неделе. Ранее верховный главнокомандующий объединённых вооружённых сил НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс предложил правительствам стран альянса сократить сроки мобилизации. Как отмечает издание, речь здесь идёт не только о ситуации на Украине, но и о защите для восточных стран НАТО, таких как Польша, Румыния, Эстония, Латвия и Литва, где особенно беспокоятся из-за последних событий на российско-украинской границе.
«Очевидное наращивание военных сил России на границе с Украиной не имеет под собой оснований и подрывает европейскую безопасность. Страны НАТО ясно дали понять, что Россия должна действовать прозрачно, осуществить деэскалацию и снизить напряжённость. Кроме того, мы дали понять, что любая дальнейшая агрессия будет иметь свои последствия. Политика НАТО в отношении России остаётся последовательной: оборона и диалог», — приводит издание слова одного из пресс-секретарей НАТО, отказавшегося открыто подтверждать решения о повышении готовности войск. Он также добавил, что действия альянса носят исключительно оборонительный характер и соответствуют международным обязательствам.
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