Daily Express: от страха перед Россией Украина использовала на учениях американские ракеты

Украина провела военные учения с применением американских противотанковых ракет Javelin на востоке страны. Как сообщает британская газета The Daily Express, это ещё больше усиливает напряжённость в отношениях с Россией. Киев получал боеприпасы от США с 2018 года, что вызвало критику со стороны Москвы.

Украина провела военные учения с использованием американского оружия из-за роста опасений российского вторжения, сообщает The Daily Express. Как отмечает издание, Украина провела учения с противотанковыми ракетами Javelin американского производства в зоне конфликта на востоке страны, что ещё больше усиливает напряжённость в отношениях с Россией.

Факт проведения учений подтвердило украинское телевидение. Украина, стремящаяся вступить в НАТО, с 2018 года получила ряд поставок американских боеприпасов и ракет Javelin, что вызвало критику со стороны Москвы. Киев обвиняет Москву в стягивании войск к границе с Украиной для подготовки к возможному наступлению. Это вызывает опасения, что тлеющий конфликт в Донбассе может перерасти в открытую войну между соседями, подчёркивает издание.

Москва отрицает планирование какого-либо нападения и обвиняет Украину и США в дестабилизирующем поведении, а также требует гарантий того, что НАТО не будет расширяться на восток. Россия провела неподалёку свои собственные военные учения, о чём сообщалось в среду. Истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24 Черноморского флота провели учения по дозаправке в воздухе над Крымом.

В общей сложности 20 пилотов отрабатывали сложные лётные задания, которые включали дозаправку в воздухе на высоте от 2 тыс. до 6 тыс. метров на скорости более 600 км/ч, пишет британская газета. В среду представитель службы безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что 122 тыс. российских военнослужащих находятся на расстоянии 200 км от границы с Украиной.

На прошлой неделе Данилов заявил, что России потребуется не менее 500-600 тыс. военных на границе, «чтобы держать ситуацию под контролем в случае наступления». Кроме того, по его словам, Россия может увеличить численность войск очень быстро и в любой момент, но ей потребуется более суток, чтобы подвести к границе достаточное количество войск для вторжения.

Как отмечает издание, Украина находится в центре внимания в рамках консультаций между западными союзниками и Россией, которую призывают начать переговоры в так называемом нормандском формате, с участием представителей Франции, Германии, России и Украины.

Диалог с Москвой необходим, будь то в нормандском формате или в рамках переговоров в Совете Россия — НАТО, заявила в среду министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

В начале этого месяца министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Запад и его союзники «едины» в угрозе о «масштабных последствиях» любого российского вторжения в соседствующую с ней Украину. Выступая перед журналистами на пресс-конференции, Трасс сказала: «Мы послали мощный сигнал нашим противникам и нашим союзникам. Мы ясно дали понять, что любое вторжение России на Украину будет иметь масштабные последствия, за которые придётся дорого заплатить».

Также она подчеркнула: «Мы также показали, что выступаем за свободу и демократию, за права людей во всём мире жить свободно от угнетения. Нам необходимо привести положительные аргументы в пользу индивидуальной человечности и достоинства, которые лежат в основе наших демократических свободных обществ».

По словам британского министра иностранных дел, Россия уже «аннексировала Крым»*. Теперь напряжение снова возрастает, а Москва, как сообщается, разместила тысячи военнослужащих на границе с Украиной.

«Мы направили очень чёткое и единое послание Владимиру Путину с этого саммита G7, — сказала британский министр иностранных дел. — И мы очень чётко заявляем, что будут серьёзные последствия, если это вторжение произойдёт. Речь идёт о том, чтобы удержать Россию от этого».

В заявлении, опубликованном министрами «Большой семёрки» в воскресенье, они напомнили Москве, что «любое применение силы для изменения границ строго запрещено международным правом», и пообещали, что Россия заплатит высокую цену, если она проведёт мобилизацию против Киева, напоминает The Daily Express.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).