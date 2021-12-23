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Times: глава МИД Литвы призвал НАТО вооружить Киев и отвергнуть требования Москвы

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НАТО необходимо предоставить Украине оборонительное оружие на случай «грядущего российского вторжения». Такое мнение в интервью The Times высказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Он также предположил, что НАТО не стоит идти на уступки на переговорах с Кремлём, который требует от альянса вывести войска с его восточных рубежей.
Times: глава МИД Литвы призвал НАТО вооружить Киев и отвергнуть требования Москвы
Reuters

Россия «собирается вторгнуться на Украину» в ближайшие месяцы, и поэтому НАТО необходимо вооружить Киев. Такое мнение в интервью The Times высказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. 

На взгляд дипломата,  западный военный блок должен рассмотреть возможность усиления военного присутствия в Восточной Европе. Это расширение станет ответом на «российский «шантаж», угрожающий безопасности региона».
 
«Я думаю, что Россия явно намерена напасть,  предположил Ландсбергис.  Всё свидетельствует о том, что это намерение реально, и мы должны к нёму готовиться. Кроме того, возможно, что целью является не просто нападение, а реальное изменение ситуации с безопасностью во всём регионе».
 
По данным властей США, Россия сосредоточила не менее 90 тыс. военнослужащих у границы с Украиной, включая «хорошо обученные подразделения, которые могут быть отправлены в бой в короткие сроки». Хотя Москва отрицает, что готовится к вторжению, её представители заявляют, что готовы обеспечить безопасность страны «любыми необходимыми средствами». «Мы бы совсем не хотели выбирать такой путь, путь конфронтации, но выбор за нашими (западными. — ИноТВ) партнёрами»,  — заявил накануне глава МИД РФ Сергей Лавров.
 
Ранее российские власти предупредили, что готовы разместить ядерные ракеты средней дальности у восточной границы ЕС, если НАТО откажется предоставить Москве обширный перечень «гарантий безопасности». К ним относятся отказ от обещания, что Украина и Грузия однажды смогут присоединиться к альянсу, и вывод всех подразделений блока из стран, которые вступили в него после 1997 года, включая Польшу, Румынию, Литву, Латвию и Эстонию.
 
Среди прочего Россия требует вывода подразделений расширенного передового присутствия НАТО. Они включают базирующуюся в литовском городке Рукла международную боевую группу численностью 1200 человек, призванную стать первой линией обороны в случае «российского нападения», отмечает издание.
 
В НАТО заявили, что изучают требования России. Однако, по мнению Ландсбергиса, альянс должен отвергнуть их полностью и даже не рассматривать гипотетическую возможность вывода войск из Прибалтики.
 
«Мы не думаем, что следует начинать какие-либо переговоры по тому, что было предложено Россией,  — сказал он. — Несмотря на требования России, никаких разговоров о выводе [боевой группы НАТО из Литвы] не было».
 
«На это есть причина: мы думаем, что ситуация изменилась в 2014 году, когда Россия начала военные действия в Крыму* и на востоке Украины. С нашей точки зрения, она только ухудшилась», — подчеркнул дипломат.
 
«Поэтому мы считаем, что необходимо поддерживать нынешний оборонительный статус в регионе. И единственный разговор, который мы хотели бы видеть, касается возможности увеличения гарантий безопасности для региона, который начинается от Чёрного моря в Румынии и простирается до Эстонии»,  добавил он.
 
По словам Лаврова, российская и американская стороны встретятся в начале следующего года, чтобы обсудить требования Москвы. В январе Россия также начнёт отдельные переговоры с НАТО по этому вопросу.
 
Между тем НАТО и ЕС разрабатывают пакет санкций, которые будут введены против России в случае «вторжения». При этом некоторые члены альянсы выражают недовольство тем, что Германия не хочет рассматривать возможную блокировку «Северного потока  2».
 
На днях новый канцлер Германии Олаф Шольц провёл свой первый телефонный разговор с Владимиром Путиным. Глава немецкого правительства заявил о «срочной необходимости разрядки» и призвал Путина вернуться к нормандскому формату.
 
Однако Ландсбергис сказал, что НАТО необходимо чётко и убедительно дать понять России об «экономической боли, которую ей причинят, если она решится на войну». «В противном случае, я думаю, российская сторона может прийти к выводу, что мы говорим несерьёзно»,  сказал он.
 
«И мы считаем, что Украине нужна военная помощь… в виде оборонительного оружия. Мы все чувствуем последствия нынешней политической ситуации. В Эстонии, в нашей стране, от Норвегии до Румынии»,  отметил он.
 
Ландсбергис добавил, что страны Балтии особенно обеспокоены признаками «растущего военного партнёрства» между Россией и Белоруссией. Более того, по его мнению, именно Москва «подсказала» Минску, как можно использовать миграционный кризис для давления на ЕС.
 
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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