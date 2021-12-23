Times: глава МИД Литвы призвал НАТО вооружить Киев и отвергнуть требования Москвы

НАТО необходимо предоставить Украине оборонительное оружие на случай «грядущего российского вторжения». Такое мнение в интервью The Times высказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Он также предположил, что НАТО не стоит идти на уступки на переговорах с Кремлём, который требует от альянса вывести войска с его восточных рубежей.

Россия «собирается вторгнуться на Украину» в ближайшие месяцы, и поэтому НАТО необходимо вооружить Киев. Такое мнение в интервью The Times высказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

На взгляд дипломата, западный военный блок должен рассмотреть возможность усиления военного присутствия в Восточной Европе. Это расширение станет ответом на «российский «шантаж», угрожающий безопасности региона».

«Я думаю, что Россия явно намерена напасть, — предположил Ландсбергис. — Всё свидетельствует о том, что это намерение реально, и мы должны к нёму готовиться. Кроме того, возможно, что целью является не просто нападение, а реальное изменение ситуации с безопасностью во всём регионе».

хорошо обученные подразделения, которые могут быть отправлены в бой в короткие сроки». Хотя Москва отрицает, что готовится к вторжению, её представители заявляют, что готовы обеспечить безопасность страны «любыми необходимыми средствами». «Мы бы совсем не хотели выбирать такой путь, путь конфронтации, но выбор за нашими (западными. — ИноТВ) партнёрами», — По данным властей США, Россия сосредоточила не менее 90 тыс. военнослужащих у границы с Украиной, включая «». Хотя Москва отрицает, что готовится к вторжению, её представители заявляют, что готовы обеспечить безопасность страны «любыми необходимыми средствами». «(западными.ИноТВ)», заявил накануне глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее российские власти предупредили, что готовы разместить ядерные ракеты средней дальности у восточной границы ЕС, если НАТО откажется предоставить Москве обширный перечень «гарантий безопасности». К ним относятся отказ от обещания, что Украина и Грузия однажды смогут присоединиться к альянсу, и вывод всех подразделений блока из стран, которые вступили в него после 1997 года, включая Польшу, Румынию, Литву, Латвию и Эстонию.

Среди прочего Россия требует вывода подразделений расширенного передового присутствия НАТО. Они включают базирующуюся в литовском городке Рукла международную боевую группу численностью 1200 человек, призванную стать первой линией обороны в случае «российского нападения», отмечает издание.

В НАТО заявили, что изучают требования России. Однако, по мнению Ландсбергиса, альянс должен отвергнуть их полностью и даже не рассматривать гипотетическую возможность вывода войск из Прибалтики.

«Мы не думаем, что следует начинать какие-либо переговоры по тому, что было предложено Россией, — сказал он. — Несмотря на требования России, никаких разговоров о выводе [боевой группы НАТО из Литвы] не было».

«На это есть причина: мы думаем, что ситуация изменилась в 2014 году, когда Россия начала военные действия в Крыму* и на востоке Украины. С нашей точки зрения, она только ухудшилась», — подчеркнул дипломат.

«Поэтому мы считаем, что необходимо поддерживать нынешний оборонительный статус в регионе. И единственный разговор, который мы хотели бы видеть, касается возможности увеличения гарантий безопасности для региона, который начинается от Чёрного моря в Румынии и простирается до Эстонии», — добавил он.

По словам Лаврова, российская и американская стороны встретятся в начале следующего года, чтобы обсудить требования Москвы. В январе Россия также начнёт отдельные переговоры с НАТО по этому вопросу.

Между тем НАТО и ЕС разрабатывают пакет санкций, которые будут введены против России в случае «вторжения». При этом некоторые члены альянсы выражают недовольство тем, что Германия не хочет рассматривать возможную блокировку «Северного потока — 2».

На днях новый канцлер Германии Олаф Шольц провёл свой первый телефонный разговор с Владимиром Путиным. Глава немецкого правительства заявил о «срочной необходимости разрядки» и призвал Путина вернуться к нормандскому формату.

Однако Ландсбергис сказал, что НАТО необходимо чётко и убедительно дать понять России об «экономической боли, которую ей причинят, если она решится на войну». «В противном случае, я думаю, российская сторона может прийти к выводу, что мы говорим несерьёзно», — сказал он.

«И мы считаем, что Украине нужна военная помощь… в виде оборонительного оружия. Мы все чувствуем последствия нынешней политической ситуации. В Эстонии, в нашей стране, от Норвегии до Румынии», — отметил он.