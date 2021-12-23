CNN: опасения никуда не делись — Путин с нетерпением ожидает переговоров с США
Рады, что вы снова с нами. Президент России Владимир Путин проводит свою пресс-конференцию, приуроченную к концу года, перед лицом возобновлённой агрессии против Украины, которая вызывает беспокойство у западных стран. Вы сейчас наблюдаете прямое включение. С подробностями на прямой связи из Москвы корреспондент CNN Мелисса Белл.
Мелисса, Путин только что затронул тему Украины. Что он сказал?
МЕЛИССА БЕЛЛ, корреспондент CNN: Кристин, мы слушали пресс-конференцию Владимира Путина, и буквально только что он говорил о том, что происходит на Украине. Мы ждали, когда он затронет конкретно этот вопрос. И вот что мы только что услышали.
Владимир Путин напомнил о событиях 2014 года и высказался в защиту аннексии* Крыма, объяснил, что Россия не вмешалась бы, если бы, по его словам, русскоговорящие жители Донбасса, востока страны, не нуждались бы в защите. Владимир Путин также говорил о том, что происходит сейчас.
Более того, он заявил, что расширение НАТО на восток — об этом же он говорил несколько дней назад на встрече Минобороны, — стало бы прямой угрозой России и что Россия не может оставить это без внимания. Он также упомянул о том, что в Москве опасаются нового нападения на Донбасс внутри Украины.
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