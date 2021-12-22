Reuters: «беспрецедентные меры» — США подумывают об ограничении импорта в Россию смартфонов и запчастей

Американские официальные лица изучают возможность введения жёстких ограничений на ввозимые в Россию товары, чтобы таким образом подорвать её экономику в том случае, если Москва «вторгнется на Украину», сообщает Reuters со ссылкой на анонимный источник. Под эти меры среди прочего могут попасть смартфоны и запчасти для автомобилей и самолётов, говорится в статье.
Официальные лица США рассматривают возможность принятия жёстких мер экспортного контроля, чтобы подорвать экономику России в случае, если «российский президент Владимир Путин вторгнется на Украину», сообщает Reuters со ссылкой на анонимный источник в администрации Байдена.
Обсуждаемые меры могут ограничить возможность России импортировать смартфоны, основные запчасти для самолётов и автомобилей, а также товары из многих других секторов.
По словам анонимного источника, эти санкции могут серьёзно повлиять на российских потребителей, промышленные предприятия и уровень занятости в стране.
Неназванный чиновник администрации Байдена при этом добавил, что потенциальные меры будут беспрецедентными для России.
Согласно неназванному источнику, официальные лица США также планируют провести тесные консультации с ключевыми партнёрами в Европе и Азии, которых могут затронуть эти меры, и намерены призвать их предпринять координированные шаги там, где это уместно.
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