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Reuters: «беспрецедентные меры» — США подумывают об ограничении импорта в Россию смартфонов и запчастей

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Американские официальные лица изучают возможность введения жёстких ограничений на ввозимые в Россию товары, чтобы таким образом подорвать её экономику в том случае, если Москва «вторгнется на Украину», сообщает Reuters со ссылкой на анонимный источник. Под эти меры среди прочего могут попасть смартфоны и запчасти для автомобилей и самолётов, говорится в статье.
Reuters: «беспрецедентные меры» — США подумывают об ограничении импорта в Россию смартфонов и запчастей
Reuters

Официальные лица США рассматривают возможность принятия жёстких мер экспортного контроля, чтобы подорвать экономику России в случае, если «российский президент Владимир Путин вторгнется на Украину», сообщает Reuters со ссылкой на анонимный источник в администрации Байдена.

Обсуждаемые меры могут ограничить возможность России импортировать смартфоны, основные запчасти для самолётов и автомобилей, а также товары из многих других секторов.

По словам анонимного источника, эти санкции могут серьёзно повлиять на российских потребителей, промышленные предприятия и уровень занятости в стране.

Неназванный чиновник администрации Байдена при этом добавил, что потенциальные меры будут беспрецедентными для России.

Согласно неназванному источнику, официальные лица США также планируют провести тесные консультации с ключевыми партнёрами в Европе и Азии, которых могут затронуть эти меры, и намерены призвать их предпринять координированные шаги там, где это уместно.

Президент США Джо Байден ранее пригрозил России «разрушительными действиями», чтобы таким образом попытаться предостеречь Владимира Путина от любого возможного военного посягательства. Москва, в свою очередь, отрицает наличие у неё каких-либо планов по вторжению.

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Reuters США Северная Америка
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