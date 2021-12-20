Глава комитета бундестага: «Северный поток — 2» вызывает у Евросоюза «головную боль»

Новый председатель комитета бундестага по внешней политике социал-демократ Михаэль Рот отказался назвать «Северный поток — 2» «чисто экономическим проектом». В эфире Deutschlandfunk Рот заявил, что, несмотря на участие в строительстве газопровода «десятков европейских компаний», проект в любом случае имеет «политический эффект», что вызывает «головную боль» у многих стран ЕС.

Германии, крупнейшей стране ЕС, «выигрывающей от объединённой Европы больше всего», и её федеральному правительству следует прилагать значительные усилия, чтобы сохранить это единство, рассказал новый председатель комитета бундестага по внешней политике социал-демократ Михаэль Рот в эфире Deutschlandfunk.

В Европейском союзе есть ряд конфликтов, которые необходимо разрешить. Рот подчеркнул: «Мы больше не совпадаем в том, что, по сути, делает нас европейцами — это не внутренний рынок, это общие ценности, демократия, верховенство закона». По его словам, по этим вопросам в ЕС существуют разногласия не только с правительствами Венгрии и Польши, но и с правительством Словении. Рот призывает «излечить эти раны» и «сойтись вновь». Это «болезненный, противоречивый» конфликт, считает политик.

Как утверждает Рот, в сфере энергоснабжения также создаётся впечатление, будто бы «каждый делает своё». «Чистая, надёжная и доступная по цене энергия отвечает интересам всех партнёров в Европейском союзе. И я должен признать, что «Северный поток — 2» не является чисто экономическим проектом», — подчёркивает Рот. Даже если в нём участвуют «десятки европейских компаний» из 12 стран — членов Европейского союза, по его словам, «Северный поток — 2» в любом случае имеет «политический эффект» и этот вопрос вызывает у многих стран ЕС «головную боль».

По мнению Рота, заявлению канцлера Германии Олафа Шольца о том, что решение по «Северному потоку — 2» будет принято вне политики, придали не совсем верное значение. В его понимании, говоря об аполитичности, Шольц указывал на процесс сертификации газопровода в Федеральном сетевом агентстве Германии. Как отмечает политик, это ведомство занимается принятием решений и оно «точно не будет принимать решение, руководствуясь нынешними политическими событиями на российско-украинской границе».

«Тем более что в последние годы мы очень старались серьёзно отнестись к опасениям украинцев, о чём мы чётко дали понять на встрече с Путиным, потому что если газ будет поступать в Германию и Европу по «Северному потоку — 2», по этому газопроводу, то это не должно привести к тому, что Украина станет потерпевшим государством, а газ при этом больше не будет поступать в Европу через Украину», — объяснил Рот.

И в этом отношении Германия должна «выполнять взятые на себя обязательства», считает Рот. Германии нужен газ, особенно в качестве «связующей технологии» для достижения климатических целей. Необходимо сосредоточиться на диверсификации энергоснабжения, однако это вопрос касается всей Европы, а не только Германии. К тому же Европейский союз «взял на себя самые амбициозные цели по борьбе с изменением климата».

Кроме того, Роту хотелось бы видеть сплочённость европейских стран в этом вопросе. «Северный поток — 2» сейчас — «очень эмоциональная тема», однако, по его словам, так продолжается уже на протяжении многих лет. Рот предполагает, что о «Северном потоке — 2» необходимо говорить не только в производственно-экономическом или народнохозяйственном ключе, но и в конце концов — когда будет выдано разрешение — и в политическом ключе, поскольку внутриевропейские вопросы по-прежнему останутся нерешёнными, отмечает новый председатель комитета бундестага по внешней политике в интервью Deutschlandfunk.