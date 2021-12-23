Евродепутат от Польши: пахнет «новой Ялтой», поэтому нам надо срочно вооружаться

Владимир Путин чувствует, что в геополитике наступает время перемен, новое перераспределение политических ресурсов, и он хочет принять в нём активное участие, уверен депутат Европарламента от Польши Патрик Яки. В беседе с Polskie Radio он призывает Польшу создать коалицию стран, которые не дадут своего согласия на «новую Ялту».

В ходе последних российско-американских переговоров Москва предложила остановить процесс расширения НАТО на восток и создать «буферную зону» между Североатлантическим альянсом и Россией в центральноевропейском регионе, пишет Polskie Radio. «Это кризисный момент. Он состоит из множества составляющих. Период паузы в геополитике заканчивается. Рано или поздно нас ждёт новое перераспределение сил и средств в мире. Главная задача для польской элиты заключается в том, чтобы Польша в этой новой раздаче карт была сильнее, а не слабее», — заявил в интервью радиостанции депутат Европарламента от Польши Патрик Яки.

Политик также указал на главные причины новой геополитической ситуации. Пока Соединённые Штаты вели непродуктивные войны в Ираке и Афганистане и закачивали туда огромные суммы денег, которые в итоге пошли впустую, Китай молча набирал силу. Его рост наблюдался в традиционной экономике, промышленности, а также инновационной экономике. «В итоге в этих вопросах он начал обгонять США», — подчеркнул евродепутат.

Он уверен, что США уже осознали это. «Некоторые говорят, что Трамп слишком поздно начал торговую войну с Китаем. Элита США решила противостоять растущей мощи Китая, они должны сосредоточиться на Китае в Тихом океане. В связи с этим в Европе их будет меньше. И если в Европе их станет меньше, то это хорошая возможность для Путина», — объясняет политик. «Путин чувствует, что в геополитике наступает время перемен, что в мире произойдёт новое распределение политических ресурсов… Путин хочет принять в нём наступательное участие», — подчёркивает он.

Евродепутат обратил внимание на то, что Польше следует развивать свою армию и боевые возможности. «Мы уже начали это делать с решения вице-премьера Ярослава Качиньского. Мы имеем дело с доктриной Путина, которая очень похожа на доктрину Брежнева. То, что он предлагает США, пахнет очередной Ялтой», — предупреждает он. «Польша находится в сложной геополитической ситуации. США хотят перетянуть Россию на свою сторону, то есть против Китая. Россия, если это получится, потребует за это какую-то плату. Какую? Давайте вспомним историю. Польша должна вооружиться и создать коалицию стран, которые не дают своего согласия на новую Ялту», — резюмирует он.