Мировые СМИ: эту конференцию Путина Запад ждал не меньше, чем Россия

На фоне обострения в отношениях между Москвой и Западом в этом году большую пресс-конференцию Владимира Путина ждали не только в России, но и за рубежом. Особое внимание иностранные ресурсы обратили на комментарии президента по поводу Украины и расширения НАТО — многие решили, что хотя Путин настроен решительно, он оставляет пространство для компромисса.

В четверг 23 декабря президент России Владимир Путин провёл свою ежегодную пресс-конференцию, в ходе которой он обычно отвечает на самые разные вопросы СМИ — и о внутренней ситуации в стране, и о внешней политике. Как заранее обратил внимание американский канал CNN, это мероприятие должно было пройти «на фоне высокой напряжённости с Западом из-за наращивания военного присутствия Москвы вдоль границы с Украиной». Так что, по словам France 24, не меньше, чем в России, на международной арене ждали, что же скажет российский лидер во время встречи с журналистами.

По мнению польского сайта POLITYKA, мир вслушивается и в то, что говорит Путин, «и в то, что звучит между строк». «Более того, этот год был особенным… В 2021 году Россия дважды выставляла Украину на грань войны, разжигала газовый кризис и оказывала давление на белорусско-европейской границе — самым важным словом пресс-конференции была «война». Всё остальное — пандемия, Навальный, СМИ и соцсети — звучало лишь в перерывах», — полагает издание.





Вопрос о НАТО «задел за живое»

На тему потенциального конфликта на Украине и комментарии Путина об отношениях с НАТО обратили внимание многие зарубежные ресурсы. Среди опасений западных стран, что Россия готовится вторгнуться на Украину, во время пресс-конференции корреспондентка Sky News Диана Магней спросила российского лидера, может ли он гарантировать, что Москва так не поступит. Как написала Daily Telegraph, отвечая на вопрос, президент потребовал гарантии от Запада по нерасширению НАТО на восток — «немедленно, сейчас».

Позднее в эфире сама Магней прокомментировала: «Мне кажется, совершенно очевидно, насколько он оскорблён расширением НАТО на восток. Я не считаю, что это всего лишь оправдание. Я думаю, он искренне полагает, что советским лидерам обещали, что НАТО не будет размещать войска за пределами Восточной Германии. Он говорил мне о пяти волнах расширения НАТО, из-за которых безопасность России под угрозой. И очевидно, он выбрал сегодняшний момент для того, чтобы попытаться продавить этот вопрос и, по сути, переустроить европейскую архитектуру безопасности, что, по моему мнению, крайне непросто будет осуществить».

Как заявил обозреватель Sky News Димини Вагхорн, российский лидер отвечал на вопросы Магни необычно оживлённо: «Можно сказать, он потерял хладнокровие. Вопрос определённо задел его за живое. Но это также позволило ему горячо изложить свою позицию в споре по поводу Украины».

Как полагает корреспондентка France 24 Елена Волошина, в этом направлении Путин «послал двойной сигнал»: «С одной стороны, он напомнил об обозначенных «красных линиях», то есть о расширении НАТО к границам России — очевидно, он говорил об Украине, — а с другой, дал понять, что готов решать вопрос с помощью дипломатии, не прибегать к военной силе».

«Смена тона» и пространство для диалога

Британский таблоид Daily Mail назвал комментарии Путина по Украине «самыми жёсткими из тех, что он когда-либо делал» по этой теме, и свидетельствующими, «насколько далеко готов пойти авторитарный российский лидер». Соображениями по поводу заявлений Путина не преминул поделиться и бывший президент Украины Пётр Порошенко, который в Facebook призвал дипломатов своей страны «использовать очередной каминг-аут Путина с опасными выпадами в адрес Украины для мобилизации мира в её поддержку — от санкций до оружия».

Тем не менее, на взгляд France 24, в четверг тон президента был «более умеренным», что говорит о попытке «разрядить обстановку». По схожей оценке Le Monde, «после всё более пылких выступлений последних дней удовлетворение, пусть краткое и умеренное», выраженное президентом России Владимиром Путиным, представляет собой «настоящую смену тона».

Немецкий канал ZDF взглянул на заявления российской стороны в более широком аспекте: «Интересно понаблюдать за распределением ролей между президентом и его министерствами. Как и в прошедшие дни и недели, из Министерства обороны сегодня поступали более резкие обвинения в адрес Запада, чем непосредственно от президента Путина… Мы можем предполагать, что за этим стоит хорошо продуманная стратегия: так, Путин постоянно оставляет опцию вступления в диалог с Западом, с США, с НАТО. В итоге он даже может блестяще выступить в качестве того, кто урегулировал кризис, который он сам и вызвал».

«Россия отступать не намерена»

Тем не менее, по словам Frankfurter Allgemeine, «опасность эскалации остаётся высокой, потому что быстрых результатов, которых требует российский президент, быть не может. Большая часть российских требований невыполнима — и Кремлю это должно быть известно». Как напомнил CNN, Путин прокомментировал информацию, которая появилась несколько дней назад, о возможных переговорах в январе между Россией, Соединёнными Штатами и НАТО: «Владимир Путин пояснил, что опасения никуда не делись. Но вместе с тем он отметил позитивные сигналы, поступающие из Вашингтона, и заявил, что с нетерпением ждёт эти переговоры».

Корреспондент немецкого Welt Кристоф Ваннер полагает, что войны на Украине не будет, потому что это может негативно сказаться на российской экономике и не найдёт поддержки среди россиян. «Но! Если загнать Владимира Путина в угол и если он не будет больше видеть никакого другого выхода, тогда в случае с этим человеком возможно всё. Он всегда умеет удивлять, в том числе удивлять неприятно — в прошлом мы это нередко видели», — предупреждает журналист. В интервью France info французский политолог Сирил Брет так охарактеризовал выступление российского лидера: «Владимир Путин готов занимать самые жёсткие позиции на международной арене во имя суверенитета и интересов России. Его решимость показала, что он не оставит Россию униженной, и намерен показать, что именно он определяет международный календарь событий так же, как и внутренний».

«Сложилось впечатление, что комментарии господина Путина, за которыми наблюдал весь мир, были откалиброваны таким образом, чтобы направить сильный сигнал аудитории внутри страны, что Западу Россию не напугать, и сигнал НАТО, что Россия не намерена отступать от границы с Украиной, но в то же время оставляет пространство для компромисса», — заметила The Wall Street Journal.

Искусство пресс-конференции

По наблюдениям немецкого Das Erste, вопросы об Украине звучали, прежде всего, от иностранных СМИ. Российских же участников пресс-конференции больше интересовали экономические дела страны и «повседневные истории». Здесь звучали самые разные темы, как выразилась The Washington Post, «от пандемии до взглядов президента на гендерный вопрос». Большое внимание Путин уделил экономическим проблемам и борьбе с коронавирусом, отметив достижения своей страны в этих направлениях, написала The New York Times.

Как подчеркнула газета The Washington Post, традиционно на путинских пресс-конференциях в конце года царит «цирковая атмосфера», и мероприятие в четверг «не было исключением». «Каналы государственного телевидения заранее считают дни до пресс-конференции, и в зал в Москве набиваются журналисты со всей страны, одетые в разнообразные костюмы и размахивающие табличками, чтобы привлечь внимание Путина», — описывает издание. Также газета обратила внимание, что журналистов на этот раз было меньше, чем обычно — около 500, — и что в ходе мероприятия чётко соблюдались антиковидные меры безопасности.

Швейцарский ресурс Thuner Tagblatt заявил: «Пресс-конференция Путина… была бы нелепой, карнавальной — со всеми мелочами о народных промыслах в республике Марий Эл и отключениями электроэнергии в Бурятии, — если бы это не было выступлением президента, который, возможно, скоро окажется в состоянии войны с соседней страной».

Польский NEWSWEEK уверен: «Ежегодные конференции президента России Владимира Путина призваны улучшить имидж автократа. И подтверждать тезисы, которые нужны Кремлю. На этот раз это вновь было так».

Говоря о своих впечатлениях после пресс-конференции российского лидера, французский политолог Сирил Брет дал следующую оценку: «Необыкновенная солидность и торжественность. В этом упражнении он стал мастером. Он умеет проводить марафоны, показывать себя, проводить отбор. Пока европейские лидеры дают конференции на национальном уровне, он проводит пресс-конференции всемирного масштаба».