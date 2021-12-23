Sky News: вопрос об Украине и гарантиях безопасности задел Путина за живое

Россия не хочет конфликта с Украиной, но западные державы должны предоставить Москве «безусловное обеспечение безопасности», об этом, как сообщает Sky News, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе своей ежегодной пресс-конференции.



Путин также добавил, что США разместили свои ракеты «на пороге» России и что в вопросе обеспечения безопасности в регионе «мяч на стороне» Запада.



Пресс-конференция, как отмечает издание, прошла на фоне опасений западных держав, что Россия готовится вторгнуться на Украину уже в начале следующего года. Однако президент Путин снова опроверг эти утверждения.



Московский корреспондент Sky News Диана Магней спросила российского лидера, может ли он гарантировать, что Россия не вторгнется на Украину или любую другую суверенную страну, и зависит ли это от переговоров.



На это Владимир Путин ответил: «Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу. В этой связи мы ясно и чётко дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Что здесь непонятного?».



«Мы, что ли, ставим ракеты рядом с границами Соединённых Штатов? Нет. Это Соединённые Штаты со своими ракетами пришли к нашему дому, на пороге нашего дома находятся уже, — добавил российский президент. — Как американцы бы отнеслись, если мы бы взяли и на границе между Канадой и США или на границе Мексики и США поставили бы наши ракеты?»



Путин также подчеркнул, что НАТО «обмануло» Россию, заявив в 1990-е, что не будет расширяться на восток, однако с тех пор было «пять волн расширения» Североатлантического альянса.



«А вы требуете от меня каких-то гарантий. Вы должны дать нам гарантии — вы! И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями и под такой мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируют. Вот о чём речь. Ну разве мы угрожаем кому-то?» — отметил он.



На ещё один вопрос Дианы Магней, что, по мнению российского лидера, Запад не понимает в России, Путин ответил: «Мне иногда кажется, в разном мире живём. Я вам сейчас сказал очевидные вещи — ну как это можно не понимать? Сказали: не будем расширяться. И расширяются. Сказали: будут равные гарантии для всех по ряду международных соглашений. А этой равной безопасности не происходит».



Он также добавил, что в 1990-е годы Москва делала всё возможное для построения нормальных отношений с США и Западом и что сотрудники американских спецслужб имели возможность посещать российские военные ядерные объекты.



«Чего вам ещё больше-то надо было? Зачем надо было поддерживать террористов на Северном Кавказе и использовать явно террористические организации для попыток развала Российской Федерации? Но это же делали, и я как бывший директор ФСБ это знаю наверняка», — подчеркнул Путин.



Доминик Вагхорн, дипломатический редактор Sky News, комментируя эти заявления Путина, пишет, что российский лидер отвечал на вопросы необычно оживлённо.



«Можно сказать, он потерял хладнокровие. Вопрос определённо задел его за живое. Но это также позволило ему горячо изложить свою позицию в споре по поводу Украины», — отметил Вагхорн.