Ежегодная пресс-конференция Путина — прямая трансляция

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SZ: провал силовых структур — пять лет спустя семьи жертв теракта в Берлине требуют продолжить расследование Süddeutsche Zeitung
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Регулятор ФРГ проверяет правомочность вещания RT DE c сербской лицензией
Германия ратифицировала Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (ECTT), но вопрос, может ли немецкоязычный канал RT DE вещать с сербской лицензией в ФРГ, проверяется регулятором страны.
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Путин: в России возбуждено более 200 уголовных дел по подделке сертификатов о вакцинации
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что в России возбуждено более 200 уголовных дел по подделке сертификатов о вакцинации от коронавируса.
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Рябков обсудил предложения по гарантиям безопасности с послом ЕС в Москве
Замглавы МИД России Сергей Рябков провёл переговоры с послом ЕС в Москве Маркусом Эдерером на тему российских предложений по гарантиям безопасности.
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Власти Москвы утвердили проект благоустройства вблизи двух станций МЦД-1
Правительство Москвы утвердило проект благоустройства территорий у станций «Кунцевская» и «Славянский бульвар» МЦД-1. Соответствующее постановление в четверг, 23 декабря, подписал мэр столицы Сергей Собянин.
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Путин заявил о связи высокой смертности с низким уровнем вакцинации от коронавируса
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал уровень смертности в стране.
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Путин: окружить Россию — сложная задача
Окружить Россию с её территорией — сложная задача, хотя современные технические возможности позволяют думать об этом, заявил российский президент Владимир Путин.
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Щёголев рассказал, насколько тяжело тренироваться у собственного отца
Двукратный призёр чемпионатов мира в эстафетах по плаванию Александр Щёголев рассказал, сложно ли тренироваться у собственного отца.
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Стало известно, какие новогодние костюмы популярны у россиян
Согласно результатам исследования «AliExpress Россия», чаще всего для встречи Нового года россияне покупают костюмы Снегурочки и детские наряды рождественских эльфов.
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Щёголев: мама с папой вообще не хотели отдавать меня в плавание
Двукратный призёр чемпионатов мира в эстафетах по плаванию Александр Щёголев рассказал, как его отец, известный пловец Роман Щёголев, привёл его в бассейн.
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Глава «Нафтогаза» Витренко заявил, что компания вынуждена закупать газ по любым ценам
Из-за недостаточности собственной добычи компания «Нафтогаз Украины» вынуждена закупать газ по любым ценам, заявил её глава Юрий Витренко в интервью изданию «РБК Украина».
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Путин отметил ответственный подход глав регионов в принятии решений в период пандемии
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал эффективность решения по предоставлению региональным властям большей автономии при принятии решений по борьбе с пандемией COVID-19.
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Путин ответил на вопрос, какой город он выбрал бы для жизни
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции ответил на вопрос, какой бы российский город он выбрал для жизни.
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Лётчики морской авиации ЧФ отработали дозаправку в небе над Крымом
Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М и лётчики многоцелевых истребителей Су-30СМ из состава морской авиации и ПВО Черноморского флота провели учения по дозаправке боевых машин в воздухе.
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На нефтеперерабатывающем заводе в Техасе произошёл пожар, есть пострадавшие
На нефтеперерабатывающем заводе ExxonMobil в Техасе произошло возгорание, несколько человек пострадали, заявил шериф округа Харрис Эд Гонсалес.
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Путин рассказал о мерах поддержки бизнеса в России в пандемию
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал меры по поддержке бизнеса в пандемию.
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Психолог Наумова назвала подходящий для знакомства с Дедом Морозом возраст ребёнка
Детский и семейный психолог Наталья Наумова рассказала, как и когда маленького ребёнка можно знакомить с Дедом Морозом и Снегурочкой.
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Профильный комитет Совфеда поддержал закон об уголовном наказании для лихачей на дорогах
Профильный комитет Совета по конституционному законодательству поддержал законопроект о введении уголовного наказания за агрессивное вождение на дорогах. Совет Федерации рассмотрит документ на заседании в пятницу, 24 декабря.
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Путин заявил о необходимости достижения в России коллективного иммунитета под 80%
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал ситуацию с коллективным иммунитетом в стране.
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Проект «Московское долголетие» подвёл итоги работы в 2021 году
Специалисты проекта «Московское долголетие» провели десять онлайн-мероприятий, три видеоэкскурсии, создали пять модных коллекций, сняли фильм, а также возобновили очные занятия под открытым небом в 2021 году.
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Менеджер избитого Соловьёва рассказала о его состоянии
Менеджер олимпийского чемпиона в командных соревнованиях по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва Елена Болотова рассказала о состоянии спортсмена после избиения.
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Невролог Будик объяснил причины возникновения головной боли на морозе
Невролог, нейрофизиолог Александр Будик рассказал, что у некоторых людей может возникать головная боль при выходе из дома в морозную погоду. Обычно она связана с чувствительностью рецепторов кожи и не является опасным симптомом.
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Адвокатов Порошенко не пустили в ГБР Украины, где должен был пройти его допрос
Защиту экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в ГБР, где планировалось проводить его допрос, так как подозреваемый не прибыл, заявила представитель бюро Татьяна Хмельницкая.
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Путин назвал низким уровень коллективного иммунитета в России в 59,4%
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции назвал уровень вакцинации от коронавируса в стране низким.
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В Южной Осетии нашли тело пятого военного, попавшего под лавину
В Южной Осетии завершены поиски пятого российского военнослужащего, попавшего под лавину, заявил замглавы МЧС республики Ацамаз Бестауты.
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Путин: социальные расходы в 2022 году превысят 4 трлн рублей
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции ответил на вопрос о наращивании социальных расходов государства. По его словам, социальные расходы федерального бюджета в 2022 году превысят 4 трлн рублей.
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В пиротехнической ассоциации дали рекомендации по выбору фейерверков
Вице-президент Московской пиротехнической ассоциации Виктор Самошин рассказал, где лучше приобретать пиротехнику к Новому году.
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Источник: Камоцци покинет «Спартак»
Франко Камоцци, советник владельца московского «Спартака» Леонида Федуна и его гражданской жены Заремы Салиховой, покинет столичный клуб.
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Биолог Баранова рассказала, кто может быть склонен к продолжительному постковидному синдрому
Анча Баранова, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук, предположила, что люди, потерявшие обоняние из-за коронавируса, более склонны к продолжительному постковидному синдрому.
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В Подмосковье рассказали о культурных мероприятиях в период новогодних праздников
Во время новогодних праздников в Московской области намерены провести около 2 тыс. культурных мероприятий. Предположительно, их посетят порядка 180 тыс. человек.
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Суд в Москве оштрафовал сервис GitHub на 1 млн рублей за неудаление запрещённого контента
Суд в Москве штрафовал веб-сервис GitHub на 1 млн рублей за неудаление запрещённого контента.
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Путин отметил большую готовность экономики России к шокам по сравнению с другими странами
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал влияние пандемии коронавируса на российскую экономику.
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В Москве самозанятые перечислили в бюджет рекордную сумму налогов в ноябре
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что за минувший ноябрь самозанятые направили в бюджет Москвы 533,8 млн рублей в виде налогов на профдоход. Это стало рекордной суммой за всё время действия этого налогового режима.
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Глава АКИТ Соколов отметил рост числа фишинговых сайтов перед Новым годом
Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артём Соколов рассказал, что в преддверии Нового года специалисты фиксируют увеличение числа фишинговых сайтов в интернете.
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В Москве за сутки зафиксировали 3062 случая COVID-19
За сутки в Москве зафиксировано 3062 новых случая инфицирования коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные оперштаба.
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Гербольдт: хотелось видеть в тройке Валиеву, Трусову и Туктамышеву
Российская фигуристка Катарина Гербольдт поделилась ожиданиями от выступления российских одиночниц на национальном чемпионате.
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Путин отметил опасность распространения омикрон-штамма коронавируса
Президент России Владимир Путин, отвечая на первый вопрос в ходе своей пресс-конференции, отметил опасность распространения омикрон-штамма коронавируса.
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Опрос: 56% россиян посетят новогодние корпоративы
Каждый второй россиянин намерен посетить новогодний корпоратив — это следует из опроса, проведённого онлайн-платформами Lamoda и hh.ru.
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Депутаты от партии Порошенко подали заявление о госизмене Зеленского
Депутаты Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» подали в правоохранительные органы заявление против действующего украинского лидера Владимира Зеленского.
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После аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ запустили резервные котлы
Теплоэнергетики запустили ещё один резервный котёл на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ, где произошла авария, сообщили в оперштабе Бурятии.
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В Челябинской области ожидается похолодание до -30 °С
В ЦГМС Челябинской области сообщили, что в регионе в течение трёх суток температура по ночам будет приближаться к отметке -30 °С.
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В Москве началась большая пресс-конференция Владимира Путина
В Москве началась 17-я большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. В этом году она проходит в Манеже в очном формате.
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Невролог Бояринова рассказала о влиянии стресса на здоровье человека
Врач-невролог «СМ-Клиники» Надежда Бояринова рассказала, как стресс сказывается на организме.
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Месси повторил свой антирекорд результативности в выездных матчах
Аргентинский форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси повторил свой антирекорд результативности в выездных матчах.
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На Кубани ожидается похолодание до -22 °С
Синоптики краевого Гидрометцентра рассказали, что 23 декабря в Краснодарском крае температура может понизиться до -22 °С.
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Артемий Лебедев сообщил о вызове к следователю из-за поста о святых мощах
Российского дизайнера Артемия Лебедева вызвали к следователю, чтобы он объяснил смысл поста в соцсети о святых мощах.
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В Кабуле рядом с управлением выдачи паспортов произошёл взрыв
В Кабуле около центра управления выдачи паспортов произошёл взрыв, сообщает TOLONews со ссылкой на полицию.
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Полиция возбудила дело о клевете из-за статьи о сыне Плющенко
Полиция возбудила дело о клевете из-за статьи о болезни восьмилетнего Александра Плющенко, сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской.
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В России за сутки выявили 25 667 случаев COVID-19
За сутки в России зафиксировали 25 667 случаев коронавирусной инфекции, следует из данных оперштаба по борьбе с COVID-19.
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Режиссёр номинированного на «Оскар» мультфильма «БоксБалет» Дьяков рассказал о своей работе
Режиссёр номинированного на «Оскар» мультфильма «БоксБалет» Антон Дьяков рассказал о своей работе.
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17-летний Худяков признан лучшим игроком «Локомотива» второй месяц подряд
17-летний вратарь Даниил Худяков второй месяц подряд признаётся лучшим игроком московского «Локомотива».