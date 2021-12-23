ИноТВ

Ежегодная пресс-конференция Путина — прямая трансляция

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Владимир Путин проводит ежегодную большую пресс-конференцию, на которой отвечает на вопросы о ситуации в стране и в мире. На мероприятие в московском Манеже приглашены 507 журналистов: из-за противоковидных ограничений в этот раз число участников решили сократить вдвое.
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ИноТВ Россия Европа
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