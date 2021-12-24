Экс-посол Франции в Москве: Путин повысил ставки, поняв, что Украина де-факто уже в НАТО

Президент России Владимир Путин не заинтересован в восстановлении советского могущества, а стремится играть на равных с другими игроками в многополярном мире, уверен бывший посол Франции в Москве Жан де Глиниасти. Как поясняет дипломат в интервью Le Monde, обострение напряжённости из-за Украины — следствие всё более тесного сотрудничества Киева с НАТО, в котором Россия видит угрозу своей безопасности. Риск перерастания этой напряжённости в настоящий конфликт остаётся высоким, ведь с двух сторон есть «горячие головы», уверенные, что решить противоречия можно только войной, предупреждает экс-дипломат.

Предположение о том, что Владимир Путин ставит своей целью восстановление могущества СССР, не соответствует действительности, убеждён французский политолог и бывший посол Франции в Москве Жан де Глиниасти. Как отмечает эксперт в интервью TV5 Monde по следам пресс-конференции российского президента, цель лидера России в многополярном мире — это играть на равных с другими «полюсами» и быть державой, способной «нажимать на клавиши» в этом многополярном мире.

Возвращение влияния России на международной арене политолог объясняет восстановлением экономической мощи, благодаря росту цен на нефть, и модернизацией армии страны, которая сегодня на 70% состоит из «ультрасовременной» техники. «Россия считает, что у неё есть сила, необходимая для того, чтобы играть в многополярную игру и разговаривать на равных с другими игроками», — уверен бывший посол.

Что касается Украины, линия российской политики в её отношении была определена довольно давно, сразу после распада СССР, напоминает собеседник издания. Россия потребовала, чтобы советские социалистические республики, входившие в состав СССР, не были частью НАТО. В те времена Горбачёва заверили, что НАТО не распространится к границам его страны. Причина, по которой Путин решил «поднять ставки» именно сейчас, когда о вступлении Украины в НАТО не идёт речь, заключается в том, что «НАТО уже там», поясняет эксперт. Альянс присылает в страну своих экспертов, поставляет технические средства и так далее. «Русские поняли, что они упускают главное, а именно: что Украина фактически входит в НАТО. Именно расширение сотрудничества Украины с НАТО побудило русских повысить ставки», — подчёркивает специалист.

Ситуация на Украине вполне может обостриться, предупреждает бывший посол. Причина, по его мнению, проста: «с обеих сторон есть горячие головы, люди, которые думают, что только война позволит Украине при поддержке НАТО и Соединённых Штатов вернуть свою территорию». «Русские поняли, что время играет против них, и, если они не доведут дело до конца, они потеряют всё и окажутся перед лицом сверхсовременных войск НАТО на Украине. Вот почему они склонны торопить события», — отмечает де Глиниасти.

Хотя в стратегическом плане слабостей у России немного, экономическое развитие страны накладывает на её амбиции некоторые ограничения, замечает бывший посол. Несмотря на то что военный бюджет страны является четвёртым по величине в мире, он составляет только половину германо-французского бюджета и одну двенадцатую часть бюджета США. Другая слабость — зависимость России от экспорта углеводородов. Москва получает половину своих валютных ресурсов из Европейского союза, подчёркивает эксперт. Кроме того, экономический прогресс тормозит международная обстановка. «Но амбиции России не в том, чтобы стать супер-великой. Они в том, чтобы быть эффективным игроком, который защищает свои интересы в многополярном мире. И у неё не так уж плохо получается», — считает собеседник издания.

Развитие оси Москва — Пекин также не является приоритетом Путина, полагает де Глиниасти. Если Россия не сможет решить проблему Украины, ей не нужно будет бросаться в объятия Китая. Между двумя странами нет союза, а есть сотрудничество, которое становится всё более тесным, потому что Россия чувствует себя изолированной Западом. «Путин ищет баланс», — объясняет специалист. «Приоритетом Путина является нейтрализация продвижения НАТО. Как только он решит эту проблему, он сможет заняться экономическим развитием страны и её резким демографическим спадом», — уверен экс-дипломат.