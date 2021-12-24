Столтенберг: НАТО готово к диалогу с Россией, но не откажется принять Украину в свои ряды

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к России с призывом отвести свои войска от границы с Украиной, сообщает немецкий телеканал ZDF. Генсек альянса выразил готовность к переговорам с Москвой в рамках Совета Россия — НАТО, однако подчеркнул, что альянс не пойдёт на уступки в отношении своих основополагающих принципов и не откажется, к примеру, от того, чтобы принять Украину в свои ряды.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг с беспокойством следит за российскими войсками на границе Украины и выражает готовность к переговорам в рамках Совета Россия — НАТО, сообщает немецкий телеканал ZDF.

НАТО призывает российского президента Владимира Путина использовать предстоящие праздники для отвода войск от украинской границы. У России есть возможность обеспечить для всех мирное Рождество, заявил генеральный секретарь альянса в интервью немецкому пресс-агентству DPA. Для этого страна должна способствовать ослаблению напряжённости и отвести свои войска.

По данным генсека НАТО, речь сейчас идёт о десятках тысяч военнослужащих, которых Россия разместила неподалёку от украинской границы. «Это значительное наращивание военного потенциала, и нет никаких признаков того, что это развёртывание остановится или замедлится», — заявил Столтенберг в интервью. Он оставил открытым вопрос о том, видит ли он в перемещениях российских войск, в первую очередь, попытку добиться от НАТО уступок в сфере безопасности.

Столтенберг указал на то, что Россия ещё в ходе «аннексии Крыма»* применяла силу против Украины, отмечает ZDF.

Что касается российских требований о дополнительных гарантиях безопасности со стороны НАТО, генеральный секретарь альянса выказал готовность к переговорам — однако отверг идеи о том, что НАТО может, например, отказаться принимать в свой состав Украину.

«Мы готовы сесть и поговорить с Россией в рамках Совета Россия — НАТО. Однако мы не пойдём на компромисс в отношении основополагающих принципов, — подчеркнул Столтенберг. — Мы не можем ставить под сомнение право НАТО защищать и оборонять всех союзников, а также фундаментальный принцип, согласно которому каждая нация имеет право выбирать свой собственный путь».

Речь при этом также идёт об уважении суверенитета малых государств, отметил генеральный секретарь альянса. «Идея о том, что такая крупная держава, как Россия, может решать, что могут или не могут делать более мелкие соседи, означает возвращение идеи о сферах влияния. Это абсолютно противоречит всему, что обеспечило мир и стабильность в Европе после окончания холодной войны».

На вопрос о том, может ли НАТО отреагировать на напряжённую ситуацию в сфере безопасности увеличением контингента на восточных территориях альянса, Столтенберг ответил уклончиво, отмечает немецкий телеканал. «Мы будем постоянно изучать вопрос о необходимости дальнейшей корректировки присутствия наших войск», — сказал он.

Также генсек альянса отметил, что хотел бы быть осторожным с домыслами, потому что это может привести к росту напряжённости. Что касается текущей ситуации в сфере безопасности, Столтенберг подчеркнул: «Мы не видим никакой непосредственной угрозы для союзников по НАТО».

О том, что военные уже приняли меры против восточных союзников, чтобы лучше подготовиться к возможным угрозам, он не упоминал, сообщает ZDF. Например, верховный главнокомандующий НАТО Тод Д. Уолтерс недавно сократил так называемый срок уведомления о перемещении для подразделения войск быстрого реагирования. Это означает, что на данный момент военные должны быть готовы к отправке в кризисную зону в течение пяти дней. Ранее этот срок составлял неделю, поясняет немецкий телеканал ZDF.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

