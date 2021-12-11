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Не намерен сразу брать на себя международные обязательства — Der Spiegel о первых днях канцлерства Олафа Шольца

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У нового канцлера Германии Олафа Шольца насыщенная программа: за день он успел встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, председателем Евросовета Шарлем Мишелем, а также генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, пишет Der Spiegel. Как утверждает издание, несмотря на высокие ожидания от Германии со стороны европейских партнёров, в первые дни своего канцлерства Шольц продемонстрировал, что намерен взять на себя обязательства как можно позднее.
Не намерен сразу брать на себя международные обязательства — Der Spiegel о первых днях канцлерства Олафа Шольца
Reuters

Канцлер улетает из заснеженного Берлина и приземляется под зимним солнцем Парижа, вылезает из правительственного самолёта Airbus A340 «Теодор Хойс» в синем костюме без пальто и сразу же направляется в Елисейский дворец, где его уже ожидает президент Франции Эммануэль Макрон, пишет Der Spiegel.

Европа за 12 часов: традиционный визит при вступлении в должность канцлера ФРГ в Париж, а затем в сердце ЕС — в Брюссель, где он посещает Европейскую комиссию, Европейский совет и НАТО. На повестке дня широкий круг тем — от будущей налогово-бюджетной политики ЕС до возможного бойкота Олимпийских игр в Пекине и напряжённости вокруг Украины. Для своей первой зарубежной поездки в качестве канцлера Германии Олаф Шольц организовал себе насыщенную программу.
 
На мировой арене появляется «очень тихий канцлер». В Париже его понять трудно, и с первых дней это уже становится «отличительной чертой его политики». Он наблюдателен и придерживается оборонительной тактики, открыт в жестах и расплывчат в словах. Олаф Шольц — канцлер, который «намерен взять на себя обязательства как можно позднее», это было заметно ещё по его отношению к пандемии, отмечает издание.
 
Его преимущество состоит в том, что он выступает как представитель коалиции, чьи самые большие планы, вероятно, связаны с Европой. В коалиционном соглашении ЕС рассматривается как «федеративное государство». В документе говорится о созыве конституционного собрания и поправках к договорам ЕС. «Германия — очень европейская нация», — отмечает Шольц.
 
И кое-что ещё помогает новому канцлеру быстро сориентироваться в своей новой внешнеполитической роли: его знают. Макрон говорит о «дорогом Олафе», а Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии, вспоминает о том, как они вместе работали в двух правительственных кабинетах Германии.
 
Но, несмотря на столь часто упоминаемую общность, в этот день вспыхивают и конфликты, как минимум в нюансах. Когда дело доходит до вопроса о будущем Европейского пакта стабильности и роста и об общей долговой политике, мнения глав государств расходятся.
 
Такие страны, как Италия или Франция, выступают за смягчение критериев стабильности, поскольку они больше не соответствуют реальной ситуации. В Париже Макрон заявил о необходимости более гибкого финансового регулирования для привлечения «крупных инвестиций», которые необходимы для того, чтобы «Европа стала более зелёной и цифровой». Слова «бюджетная дисциплина» мелькают лишь в придаточном предложении.
 
Шольц подчёркивает, что и он, и Макрон были «в значительной степени» вовлечены в создание Фонда восстановления ЕС от последствий пандемии коронавируса стоимостью более €720 млрд. По его словам, гибкость, предлагаемая Пактом о росте и стабильности, будет использоваться и далее. От вопроса об изменении критериев стабильности он при этом уклоняется.
 
По вопросу о том, следует ли европейским странам бойкотировать Олимпийские игры в Пекине, лидеры Франции и Германии также высказываются в разных тональностях. Макрон, который ранее дал понять, что не является сторонником этой идеи, теперь уточняет, что он подразумевал только полный бойкот, а не дипломатический. Шольц придерживается гораздо более оборонительной позиции и говорит о необходимости согласования с европейскими партнёрами. Своё собственное мнение Шольц держит при себе.
 
Он поступает так же и с потенциальным предметом споров между Парижем и Берлином — энергетической политикой. Ожидается, что в декабре по инициативе Франции Еврокомиссия признает ядерную энергетику безопасным для климата объектом инвестирования. Правительство Германии выступает против.
 
На вопрос о возможном компромиссе Шольц ответил двухминутной речью, лишь отдалённо напоминающей ответ. По его словам, Германия намерена расширить использование возобновляемых источников энергии, её потребности в электроэнергии растут, и ей необходима стабильная энергетическая сеть. Он даже не употребляет слова «ядерная энергия», о расхождении с Парижем он говорит настолько «нежно», насколько это возможно. «Другие страны преследуют другие цели. — говорит Шольц. — Я думаю, что мы ещё не совсем едины в этом вопросе».
 
Однако по вопросу конфликта на Украине канцлер Германии и президент Франции придерживается единой позиции. Нерушимость границ — «неопровержимый принцип». Переговоры с Россией и Украиной в нормандском формате, где Германия и Франция выступают в качестве посредников, должны быть продолжены. «И мы также продолжим развивать нашу деятельность, направленную на обеспечение хороших перспектив для Украины», — заявил канцлер.
 
После встречи с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом он вновь возвращается к этой теме. Он снова «говорит тихим голосом», но уже более чётко: «Безопасность в Европе включает в себя нерушимость границ. — подчёркивает Шольц. — Мы не можем принять угрозу целостности Украины». «Это классический Шольц: явное стремление к действию, сформулированное крайне витиевато», — пишет издание.
 
Примерно так же он ведёт себя и в ходе совместного выступления с председателем Евросовета Шарлем Мишелем. По его словам, один из главных вопросов состоит в том, как сделать промышленность климатически нейтральной. Это требует «быстрых и моментальных решений», особенно в Германии, для чего необходимо «значительное ускорение процедур одобрения».
 
В Брюсселе канцлер имеет все основания быть решительным, потому что ожидания от Германии высоки — и нередко противоречат друг другу. «Зелёный переход», например, является дорогостоящим проектом, и, с точки зрения Франции и других стран, его успех также зависит от того, готов ли Берлин ослабить бюджетно-налоговую политику. С другой стороны, традиционно бережливые страны, такие как Нидерланды, Дания или Австрия, скорее всего, надеются, что Германия с главой СвДП Кристианом Линднером на посту министра финансов вернётся к «старой доброй жёсткой экономии» не позднее, чем после окончания кризиса, вызванного пандемией.
 
Дилемма состоит и в решении проблем верховенства закона в таких странах, как Польша и Венгрия. «Головную боль» странам ЕС обеспечивает прежде всего польское правительство: оно «не только преследует судей и меньшинства в своей собственной стране, но и ставит под сомнение всю правовую систему ЕС».
 
Тем не менее Шольц вознаграждает национально-консервативное правительство «Права и справедливости», ставя его на третье место после Парижа и Брюсселя в списке мест для посещения. Воскресная встреча в Варшаве будет непростой. Как канцлер Германии, Шольц не может выступать с назиданиями, хотя бы по историческим причинам. Но всё более жёсткие действия правительства «Права и справедливости» и всё более резкие антигерманские тона отнюдь не облегчают ситуацию. Как утверждает издание, в Варшаве, например, в настоящее время на стенах зданий висят финансируемые государством плакаты, на которых экс-канцлер Ангела Меркель и федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер изображены рядом с Адольфом Гитлером и рейхсминистром пропаганды Йозефом Геббельсом. Так Польша заявляет о требовании военных репараций.
 
В данной ситуации «спокойствие кажется невозможным». В ЕС всё громче звучат призывы к более жёстким действиям против нарушителей верховенства права. Шольц также может ожидать давления со стороны своих партнёров по коалиции, чья позиция по этому вопросу гораздо менее примирительна, чем позиция Ангелы Меркель. В Берлине, как и в Брюсселе, самые громкие требования санкций неизменно исходят от зелёных и либералов.
 
Но на европейском уровне более жёсткий курс не лишён риска. Еврокомиссия в настоящее время задерживает предоставление средств из Фонда восстановления ЕС от коронавируса Польше и Венгрии. В свою очередь, польское правительство угрожает заблокировать ЕС в других областях, если деньги так и не поступят. Такой «саботаж» поставит под угрозу области, имеющие ключевое значение для Германии: климат, внешнюю политику, безопасность и бюджетно-налоговую политику. Конфликт может обостриться ещё сильнее, если, как ожидается, Еврокомиссия активирует новый бюджетный механизм верховенства закона против Польши и сократит её финансирование.
 
Все эти меры в конце концов должны быть одобрены странами ЕС — и Германии придётся занять чёткую позицию, потому что представители новой правительственной коалиции в последнее время неоднократно подчёркивали, что тому, что в шутку в Брюсселе называют «немецким голосованием» — сначала долго говорить, а потом воздерживаться, — необходимо положить конец.
 
Как утверждает Der Spiegel, Шольц, вероятно, придерживается похожей точки зрения. «Мы большая страна в центре Европейского союза. — подчёркивает он, стоя рядом с Урсулой фон дер Ляйен в штаб-квартире Еврокомиссии. — Немецкая политика должна чувствовать прямую ответственность за прогресс в Европе — и не может давать комментарии о европейской политике со стороны».
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Der Spiegel Германия Европа
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