Deutsche Welle: Шольц и Макрон высказались за диалог с Москвой и возрождение нормандского формата

С первым зарубежным визитом новый глава ФРГ Олаф Шольц прибыл во Францию, чтобы встретиться с её президентом Эммануэлем Макроном, сообщает Deutsche Welle. В ходе переговоров оба политика подчеркнули важность диалога с Москвой и Киевом в урегулировании российско-украинского кризиса, а также высказались за возрождение нормандского формата. Глава Франции также призвал «не накликивать обострение», рассказывает немецкий телеканал.

Первый зарубежный визит нового канцлера Германии Олафа Шольца состоялся в Париже, сообщает Deutsche Welle. Впрочем, приехал он туда не в первый раз. Ещё на посту министра финансов в правительстве экс-главы ФРГ Ангелы Меркель он побывал в Елисейском дворце и познакомился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Так что сегодня при встрече они «дружески похлопали друг друга по плечу» и «стукнулись кулачками», рассказывает немецкий телеканал.

«Я очень рад приветствовать тебя во время твоей первой зарубежной поездки. У нас общие убеждения и общая воля, — похвалил Макрон своего немецкого коллегу. — Ты — убеждённый европеец». Президент Франции подчеркнул, что у него получалось прекрасно сотрудничать с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель: «Это было эффективно. Хотелось бы продолжить также с Олафом». Шольц же вёл себя более сдержанно. Говорил о «дружеских переговорах», и о том, что можно действовать в «одном направлении» с целью «усиления Европы».

Практически по всем политическим вопросам позиции обоих глав государств совпадают, продолжает Deutsche Welle. Шольц при любой возможности подчёркивает важность для него немецко-французской дружбы с целью создания «суверенной, экгологичной Европы с развитыми цифровыми технологиями». Макрона, который уже годами требует масштабных реформ, наверняка радует то обстоятельство, что в своём коалиционном договоре социал-демократы, свободные демократы и «зелёные», вошедшие в новое правительство Германии, указали своей целью создание Соединённых Штатов Европы.

Конференция о будущем Европы, которую так активно всё это время поддерживал Париж, до сих пор была «невзрачной дамой, с которой никто не хотел танцевать», напоминает немецкий телеканал. Теперь же она окажется в центре немецкой-французской политики. В Елисейском дворце Шольц и Макрон очень много говорили о суверенитете Европы. Сдержанным Шольц был в комментариях по поводу того, какой Париж видит фискальную политику, которую должен проводить европейский валютный союз. Он не спорил с Макроном, когда тот утверждал, что смягчение Пакта стабильности и роста предоставит странам-членам ЕС большую свободу для действий.

Единое мнение оба политика высказали по поводу российско-украинского кризиса, продолжает Deutsche Welle. Шольц и Макрон делают ставку на диалог с российским президентом Владимиром Путиным и украинским правительством. Они выступили за возрождение нормандского формата, в котором Париж и Берлин выполняют роль посредников, но только при условии, что будут соблюдены критерии, прописанные в Минском соглашении. Французский президент также призвал «не накликивать обострение». И оба политики не дали ответ на вопрос, как они поступят, если российские войска пересекут границу Украины.

Наблюдатели изначально отмечали, что от встречи двух глав государств в Париже не стоило ожидать каких-то важных решений, отмечает немецкий телеканал. Они скорее встретились для того, чтобы познакомиться, считают эксперты: «Мы знаем, что Шольц выступает скорее с нордической холодностью. Макрон же напротив — на грани экзальтации. Таким образом они могут друг друга дополнять».

После встречи с Макроном Шольц отправился в Брюссель, что нехарактерно для его предшественников. Там он собирается встретиться с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом. В воскресенье у него назначен визит в Варшаву, который может выдаться очень непростым, ведь ЕС конфликтует с Польшей из-за нарушений норм правового государства, а поляки в свою очередь винят Брюссель с Берлином во всех своих внутренних проблемах, заключает Deutsche Welle.