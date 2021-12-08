Das Erste: новый канцлер Германии Олаф Шольц принял присягу — эра Меркель завершилась

Олаф Шольц провозглашён новым канцлером Германии, сообщает немецкий телеканал Das Erste. После прошедшего в бундестаге голосования он получил верительную грамоту от президента страны Франк-Вальтера Штайнмайера и принял присягу. Уходящего после 16 лет правления канцлера Ангелу Меркель перед этим проводили продолжительными аплодисментами.

Олаф Шольц — новый федеральный канцлер. Из многих стран поступили поздравления. 395 депутатов сегодня утром проголосовали за него — это явное большинство, хотя и немного меньше, чем возможное число голосов от коалиции «Светофор». Министры первого правительства Германии, состоящего из СДПГ, зелёных и СвДП, тоже вступают в должности сегодня. Эра Меркель, таким образом, завершается. Шольц — четвёртый канцлер ФРГ от социал-демократов после Билли Брандта, Гельмута Шмидта и Герхарда Шрёдера.

Вскоре после одиннадцати Олаф Шольц получает во дворце Бельвю свою верительную грамоту.

ФРАНК-ВАЛЬТЕР ШТАЙНМАЙЕР, президент ФРГ: От имени Федеральной Республики Германия, на основании статьи 63 Конституции, абзац 2, предложение второе, я провозглашаю господина Олафа Шольца федеральным канцлером. Господин федеральный канцлер, мои искренние поздравления.

От социал-демократа — социал-демократу. С утра в бундестаге цветы уже наготове, последний этап для Олафа Шольца на пути к канцлерству может начинаться. Но сначала в центре внимания ещё раз оказывается его предшественница.

БЕРБЕЛЬ БАС, председатель бундестага: Я приветствую на почётной трибуне действующего федерального канцлера, госпожу доктора Ангелу Меркель.

Меркель поначалу встаёт лишь на короткое время, но аплодисменты в зале заседаний не стихают долго — очень долго. Завершение 16-летней эры первой женщины на посту канцлера Германии. После этого запускается процедура определения её преемника: проводится тайное голосование в западном холле — с соблюдением социальной дистанции на фоне пандемии коронавируса.

Вскоре после полудня, наконец, приносится присяга.

ОЛАФ ШОЛЬЦ, канцлер Германии: Я клянусь посвятить свои силы благу немецкого народа, приумножать его достояние, оберегать его от ущерба, соблюдать и охранять Основной закон и законы федерации, добросовестно исполнять свои обязанности и блюсти справедливость по отношению к каждому.

Позднее, после Олафа Шольца, министры первого федерального «Светофора» также примут присягу здесь, в парламенте.

Дата выхода в эфир 08 декабря 2021 года.