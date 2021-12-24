Welt: если загнать Путина в угол, он сумеет неприятно удивить Запад
В ходе своей ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин подчеркнул, что любое дальнейшее расширение НАТО на Восток неприемлемо для России. Вместе с этим Путин назвал позитивной готовность США к переговорам по затребованным Москвой гарантиям безопасности в связи с конфликтом вокруг Украины. Кроме того, напряжение возникло из-за новых обвинений в отравлении оппозиционера Алексея Навального. В данном вопросе Путин потребовал доказательств использования химического вещества «Новичок».
КРИСТОФ ВАННЕР: На данный момент я придерживаюсь убеждения, что войны не будет, потому что это, банальным образом — звучит почти банально — слишком дорого. Россия не может позволить себе крупномасштабной войны с Украиной. Это бы полностью задушило и без того слабую, испытывающую трудности российскую экономику. Кроме того, это имело бы последствия для Путина и во внутренней политике. Когда денег нет, холодильники пустуют. Общественный протест — вот чего придётся опасаться Кремлю. В этом случае Кремль может не бояться политического протеста, но не общественного. А война сделала бы такой общественный протест возможным.
Кроме того, в российской армии на самом деле нет выраженного настроения вести большую войну против братского народа, как здесь говорят, против украинцев. Так что, я думаю, это факторы, которые действительно нужно учитывать, и поэтому я считаю, что войны сейчас не будет. Но! Если загнать Владимира Путина в угол и если он не будет больше видеть никакого другого выхода, тогда в случае с этим человеком возможно всё. Он всегда умеет удивлять, в том числе удивлять неприятно — в прошлом мы это нередко видели. В 2014 году, когда русские как гром среди ясного неба аннексировали* украинский черноморский полуостров Крым, этого заранее тоже никто не предполагал. Поэтому нужно постоянно мыслить в моменте и говорить о текущих позициях. Как ситуация будет выглядеть послезавтра, сказать не может никто.
Значит, осторожность нужна и дальше. Большое спасибо, это был Кристоф Ваннер из Москвы.
Дата выхода в эфир 23 декабря 2021 года.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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