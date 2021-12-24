Welt: если загнать Путина в угол, он сумеет неприятно удивить Запад

США точно не выполнят всех требований Путина и не дадут Москве гарантий того, что Украина не войдёт в НАТО — для Вашингтона это означало бы потерять лицо, считает корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер. Впрочем, по его мнению, войны между Россией и Украиной сейчас тоже не будет — однако, если Западу удастся загнать Путина в угол, он может сделать что угодно: удивлять, в том числе неприятно, российский президент умеет.

В ходе своей ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин подчеркнул, что любое дальнейшее расширение НАТО на Восток неприемлемо для России. Вместе с этим Путин назвал позитивной готовность США к переговорам по затребованным Москвой гарантиям безопасности в связи с конфликтом вокруг Украины. Кроме того, напряжение возникло из-за новых обвинений в отравлении оппозиционера Алексея Навального. В данном вопросе Путин потребовал доказательств использования химического вещества «Новичок».

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России. В этой связи мы ясно и чётко дали понять, что дальнейшее движение НАТО на Восток неприемлемо. Ну чего здесь непонятного? Мы, что ли, ставим ракеты рядом с границами США? Нет! Это США пришли со своими ракетами к нашему дому. Разве это какое-то избыточное требование — не ставить больше никаких ударных систем возле нашего дома? Чего здесь необычного?

Об остающейся напряжённой обстановке я хотела бы поговорить со своим коллегой из Москвы Кристофом Ваннером. Кристоф, сейчас из Москвы мы слышали, что американцы готовы к переговорам в новом году. Можем ли мы теперь рассчитывать на значительную разрядку?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Во-первых, я бы сказал, что готовность США к переговорам с Россией по конфликту на Украине является позитивным знаком и шагом в правильном направлении. Американцы ни в коем случае не будут на 100 процентов принимать каталог требований со стороны Владимира Путина. К примеру, они точно не будут давать гарантии того, что НАТО больше не будет расширяться на Восток. Они также не будут гарантировать, что Украина никогда не станет членом НАТО. Эти требования утопичны, США не могут на такое пойти, потому что это будет означать потерю лица. Всё будет выглядеть так, будто Путину позволили приставить пистолет к груди, так что ничего этого не произойдёт.

Поспособствовать разрядке может небольшой общий знаменатель. Может быть достигнут следующий компромисс: США не будут размещать свои ракетные комплексы вблизи российских границ. Таким образом обе стороны смогут выйти из этой напряжённой ситуации, сохранив лицо. Подобный шаг на какое-то время обеспечит разрядку, однако я подчёркиваю «на какое-то время», потому что Владимир Путин сейчас очень активен. Я подозреваю, что он в самом деле пытается заново определить и разграничить свою сферу влияния, что не является хорошим знаком.

Нехороший знак — это знак того, что нужно продолжать беспокоиться. Сейчас вся Европа, НАТО и вообще весь мир внимательно следит за этим конфликтом с Россией. Насколько велика на самом деле опасность войны?

КРИСТОФ ВАННЕР: На данный момент я придерживаюсь убеждения, что войны не будет, потому что это, банальным образом — звучит почти банально — слишком дорого. Россия не может позволить себе крупномасштабной войны с Украиной. Это бы полностью задушило и без того слабую, испытывающую трудности российскую экономику. Кроме того, это имело бы последствия для Путина и во внутренней политике. Когда денег нет, холодильники пустуют. Общественный протест — вот чего придётся опасаться Кремлю. В этом случае Кремль может не бояться политического протеста, но не общественного. А война сделала бы такой общественный протест возможным.

Кроме того, в российской армии на самом деле нет выраженного настроения вести большую войну против братского народа, как здесь говорят, против украинцев. Так что, я думаю, это факторы, которые действительно нужно учитывать, и поэтому я считаю, что войны сейчас не будет. Но! Если загнать Владимира Путина в угол и если он не будет больше видеть никакого другого выхода, тогда в случае с этим человеком возможно всё. Он всегда умеет удивлять, в том числе удивлять неприятно — в прошлом мы это нередко видели. В 2014 году, когда русские как гром среди ясного неба аннексировали* украинский черноморский полуостров Крым, этого заранее тоже никто не предполагал. Поэтому нужно постоянно мыслить в моменте и говорить о текущих позициях. Как ситуация будет выглядеть послезавтра, сказать не может никто.

Значит, осторожность нужна и дальше. Большое спасибо, это был Кристоф Ваннер из Москвы.

Дата выхода в эфир 23 декабря 2021 года.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

