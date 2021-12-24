Унiан: всех украинок проверят для постановки на воинский учёт

В течение 2022 года каждая женщина — гражданка Украины должна явиться в военкомат, чтобы выяснить, будет ли она поставлена на воинский учёт в зависимости от того, имеет ли она соответствующую профессию или образование. Как передаёт «Унiан», в список профессий, представительницы которых станут военнообязанными, включены журналистки, программисты, музыканты, работницы ресторанов и гостиниц, бухгалтеры и многие другие.

Каждая женщина — гражданка Украины в течение 2022 года должна явиться в военкомат по месту регистрации для того, чтобы выяснить, будет ли она поставлена на воинский учёт в зависимости от того, имеет ли она соответствующую профессию или образование. Как передаёт «Унiан», об этом на брифинге рассказал начальник управления персонала штаба командования сухопутных войск Вооружённых сил Украины Роман Горбач и военный комиссар Киевского областного территориального центра комплектования Валерий Куценко.

«Этот алгоритм ничем не отличается от алгоритма постановки на воинский учёт военнообязанного мужчины. Есть определённый перечень профессий, которые должны быть поставлены на учёт по родственным военно-учётным специальностям. То есть женщина-военнообязанная, например, бухгалтер. Она должна, во-первых, сообщить своему руководителю предприятия, во-вторых, явиться в территориальный центр комплектования в течение 2022 года — до конца 2022 года. И для себя выяснить, подлежит ли она учёту», — отметил Куценко.

В военкомате будет выяснено, пригодна ли женщина к военной службе по состоянию здоровья, имеет ли она право на отсрочку от службы, в том числе в связи с наличием несовершеннолетних детей, обучения и других оснований, дающих право на такую отсрочку.

После этого начальником территориального центра комплектования будет принято решение о том, ставить женщину на учёт или нет.

«В случае, если она подлежит этому учёту, она будет направлена для прохождения военно-врачебной комиссии там же — по месту регистрации своего проживания», — отметил Куценко.

Роман Горбач подчеркнул, что речь не идёт о том, что женщин после постановки на учёт в центрах комплектации возьмут служить в армию. Речь идёт лишь о выполнении норм закона в отношении военнообязанных как мужчин, так и женщин. Он также добавил, что с 2023 года граждане Украины, которые не встанут на учёт в военкоматах, могут быть привлечены к административной ответственности в виде штрафа.

Куценко отметил, что взятие на воинский учёт такого большого количества женщин — это «новое для государства». В то же время он подчеркнул, что воинский учёт и военная служба — это совершенно разные вещи.

Как напоминает портал, ранее Министерство обороны Украины расширило перечень специальностей и профессий, которые предусматривают, что женщины должны встать на воинский учёт. Документ вступил в силу 17 декабря. В список профессий, представительницы которых станут военнообязанными, включены журналистки, программисты, музыканты, работницы ресторанов и гостиниц, бухгалтеры и многие другие.