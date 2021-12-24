Унiан: всех украинок проверят для постановки на воинский учёт
Каждая женщина — гражданка Украины в течение 2022 года должна явиться в военкомат по месту регистрации для того, чтобы выяснить, будет ли она поставлена на воинский учёт в зависимости от того, имеет ли она соответствующую профессию или образование. Как передаёт «Унiан», об этом на брифинге рассказал начальник управления персонала штаба командования сухопутных войск Вооружённых сил Украины Роман Горбач и военный комиссар Киевского областного территориального центра комплектования Валерий Куценко.
«Этот алгоритм ничем не отличается от алгоритма постановки на воинский учёт военнообязанного мужчины. Есть определённый перечень профессий, которые должны быть поставлены на учёт по родственным военно-учётным специальностям. То есть женщина-военнообязанная, например, бухгалтер. Она должна, во-первых, сообщить своему руководителю предприятия, во-вторых, явиться в территориальный центр комплектования в течение 2022 года — до конца 2022 года. И для себя выяснить, подлежит ли она учёту», — отметил Куценко.
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