Yle: сократить неравенство — военный призыв в Финляндии собираются сделать обязательным и для женщин

Парламентская комиссия Финляндии предлагает сделать призыв обязательным для женщин. Как пишет Yle, комиссия считает, что это станет шагом на пути к уменьшению гендерного неравенства. Призыв, отмечает издание, не означает обязательную армейскую службу для женщин, однако неявка на него будет наказываться штрафом.
Парламентская комиссия, закончившая работу на этой неделе, предлагает сделать призыв обязательным для женщин. При этом обязательный призыв не означает обязательную армейскую службу для женщин.
Комиссия считает, что это шаг на пути к уменьшению гендерного неравенства, который поможет проверить ситуацию целой возрастной группы: в частности, их здоровье, образование, трудовые перспективы и психологическое состояние.
Неявка на призыв будет наказуема штрафом. Министерство обороны считает, что обязательный призыв для всех поможет повысить популярность армейской службы среди женщин. В этом году свыше 1600 женщин выбрали добровольную службу в армии.
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