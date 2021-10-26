Всё негативнее — Helsingin Sanomat об отношении финской молодёжи к России

Согласно результатам исследования, проведённого Аналитическим центром деловой жизни, жители Финляндии, в основном молодёжь, стали относиться к России негативнее. Как пишет Helsingin Sanomat, по словам социологов, около 60% финнов видят в России военную угрозу, поскольку они внимательно следят за событиями в России и действиями страны на мировой арене и отмечают негативные события.

Согласно результатам исследования, проведённого Аналитическим центром деловой жизни Eva, жители Финляндии относятся к России всё негативнее. Как пишет Helsingin Sanomat, опрос показал, что треть финнов —34% — относятся к России положительно, а 45% — отрицательно. В 2012 году 63% финнов относились к России положительно, 19% — отрицательно. Таким образом, ответов о хорошем отношении за девять лет стало меньше примерно на 30%, ответов о негативном отношении стало на 26% больше. Согласно исследованию, около 60% финнов видят в России военную угрозу.

По словам руководителя отдела исследований Eva Илкки Хаависто, такая тенденция отмечается и в других западных странах. Он говорит, что финны следят за событиями в России и действиями страны на мировой арене довольно внимательно и отмечают негативные события.

«Самые значительные изменения в отношении за последние годы произошли после военных действий России на Украине и в Сирии, а также после попытки убийства Алексея Навального», — сообщается в пресс-релизе.

По мнению Хаависто, пока рано говорить о том, сохранится ли отношение финнов к России враждебным в дальнейшем. Хаависто напоминает, что в последний раз отношение стало более позитивным в 2018 году. Он предполагает, что тогда на ситуацию повлиял чемпионат мира по футболу, матчи которого проводились в России, а также встречи президентов США и России в Хельсинки.

«Однако об устойчивом изменении взглядов свидетельствует более критическое отношение молодёжи», — говорит Хаависто.

Представители молодого поколения действительно стали относиться к России хуже: чем моложе респондент, тем негативнее был ответ. Положительнее всего к России относятся 65-летние финны.

43% финнов считают, что торговые отношения с восточным соседом нельзя портить из-за проблем, не связанных с экономикой. 32% участников опроса придерживаются противоположного мнения.