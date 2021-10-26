Всё негативнее — Helsingin Sanomat об отношении финской молодёжи к России
Согласно результатам исследования, проведённого Аналитическим центром деловой жизни Eva, жители Финляндии относятся к России всё негативнее. Как пишет Helsingin Sanomat, опрос показал, что треть финнов —34% — относятся к России положительно, а 45% — отрицательно. В 2012 году 63% финнов относились к России положительно, 19% — отрицательно. Таким образом, ответов о хорошем отношении за девять лет стало меньше примерно на 30%, ответов о негативном отношении стало на 26% больше. Согласно исследованию, около 60% финнов видят в России военную угрозу.
По словам руководителя отдела исследований Eva Илкки Хаависто, такая тенденция отмечается и в других западных странах. Он говорит, что финны следят за событиями в России и действиями страны на мировой арене довольно внимательно и отмечают негативные события.
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