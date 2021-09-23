CNN: так мир становится безопаснее — генералы из России и США провели переговоры в Хельсинки

Председатель Объединённого комитета начальников штабов США генерал Марк Милли встретился с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым в Хельсинки, чтобы обсудить ряд серьёзных военных вопросов, пишет CNN. Как отмечает канал, переговоры выдались «продуктивными» и уважительными, хотя оба генерала нашли время и для шуток.

На фоне напряжённости в американо-российских отношениях председатель Объединённого комитета начальников штабов США генерал Марк Милли провёл со своим российским коллегой начальником Генштаба Валерием Герасимовым встречу в Хельсинки, которая продлилась шесть часов. При этом переговоры оказались «продуктивными», пишет CNN.

«Когда военачальники великих держав общаются друг с другом, мир становится безопаснее», — заявил Милли по итогам встречи.

По словам представителя Милли полковника Дейва Батлера, в ходе переговоров стороны обсудили «целый ряд вопросов, имеющих отношение ко многим регионам мира». При этом обсуждение касалось «военной тематики» и было «серьёзным».

«Оба генерала демонстрируют взаимное уважение, хотя оба иногда могут отпустить остроумное замечание или шутку», — добавил он.

Переговоры состоялись в правительственной усадьбе Кёнингсдед в 25 милях к северу от финской столицы на фоне напряжённости в отношениях между Вашингтоном и Москвой.

При этом несмотря на то, что у сторон по-прежнему остаются разногласия — причём порой крайне острые — по ряду вопросов, включая Украину, кибератаки и Арктику, цель встречи состояла в улучшении диалога и устранении конфликтов между вооружёнными силами обеих держав.

Между тем в последние месяцы администрация президента США Джо Байдена оказывала давление на президента России Владимира Путина, дабы тот пресёк кибератаки, которые осуществляются с российской территории. Однако все усилия американского лидера, судя по всему, принесли достаточно незначительные результаты, так как нет никаких признаков, говорящих о том, что Путин всерьёз занялся борьбой с киберпреступностью.

США также полагают, что Россия пытается вмешаться в промежуточные выборы 2022 года. В частности, в августе CNN сообщал, что администрация Байдена регулярно получает разведданные об усилиях по вмешательству в американские выборы, причём даже несмотря на то, что Байден лично поднимал эту тему во время встречи с российским президентом.