WSJ: не против Кабула, а в предупреждение экстремистам — Москва проводит учения в Таджикистане

Россия проводит серию учений в Центральной Азии, отрабатывая разные сценарии вторжения извне. Как отмечает The Wall Street Journal, Москва не хочет проявить агрессию в адрес Кабула и его новых властей, но утверждает, что учения направлены против экстремистов. Эксперты напоминают, что Афганистан способен обострить ситуацию в соседних государствах, часть из которых — страны бывшего Советского Союза.

На прошлой неделе Россия провела серию военных учений у границ Афганистана со своими союзниками из Центральной Азии, пишет The Wall Street Journal. По словам автора статьи, они отражают обеспокоенность Москвы, что этническая напряжённость и терроризм могут выйти за пределы Афганистана.

Так, в субботу завершились учения в рамках ОДКБ, которые проходили в 32 км к северу от границы между Афганистаном и Таджикистаном. В них были задействованы больше 4 тыс. военных, артиллерия, танки, самолёт-штурмовик. Цель этих учений — показать, что любое проникновение с афганской территории в Таджикистан будет встречено силовым ответом. Для этого во время манёвров силы отрабатывали ответ на пересечение границы колонной боевиков.

Россия уже высказывала свою обеспокоенность по поводу активности террористических группировок на территории Афганистана. Они способны проникнуть дальше в центральноазиатские страны и вызвать нестабильность в российском «подбрюшье». Больше того, некоторые союзники России опасаются, что боевики могут способствовать росту межэтнической напряжённости внутри их стран.

После ухода США из Афганистана отношения между ним и Таджикистаном, которые всегда были напряжёнными, стали ещё хуже. Поэтому одна из задач совместных учений в рамках ОДКБ — показать всему миру, что эта территория находится под защитой и любое нарушение границ будет предотвращено. «Таджикистан никогда не будет оставлен один на один со своей бедой», — заявил генеральный секретарь ОДКБ.

Но эксперты предупреждают, что в Таджикистане есть группы, которые симпатизируют исламистам, и они могут действовать против правительства. «Для России, конечно, это представляет угрозу, учитывая, что граница между Афганистаном и Россией недостаточно оборудована и недостаточно охраняется, — приводит автор статьи слова российского эксперта Бориса Долгова. — В случае каких-либо действий со стороны радикальных исламистских групп из Афганистана на территории Таджикистана и в случае присоединения спящих ячеек исламских сил в Таджикистане к распространению исламистов, это будет нести в себе явную угрозу как для Таджикистана, так и для России».

За последнее время Россия укрепила свою базу в Душанбе, которая считается крупнейшей базой России за пределами её границ. Туда входят подразделения артиллерии, разведки, связи, ПВО, радиационной, химической и биологической защиты. За последние два месяца туда направили новые вооружения, в том числе противотанковые ракеты, переносные системы ПВО. В воскресенье они отрабатывали сценарий попытки проникновения на базу вражеских сил. Как отмечает командование, почти все солдаты, служащие на базе, прошли Сирию.

При этом Россия пытается наладить отношения и с «Талибаном»*. Неделю назад талибы были на переговорах в Москве. А позже российский президент сказал, что, возможно, Россия уберёт «Талибан» из списка запрещённых организаций.

И глава ОДКБ отдельно отмечает, что учения призваны не показать агрессию в сторону Кабула, а гарантировать уничтожение незаконных вооружённых формирований, которые по-прежнему существуют и несут в себе угрозу для региона. Отдельное внимание уделяется вопросу наркотрафика, который через границу Афганистана идёт в Центральную Азию. Афганистан отвечает более чем за 80% всех поставок опиума и героина в мире.

Плюс Россия призывала международное сообщество мобилизовать усилия и предоставить Афганистану экономическую и гуманитарную помощь. В ближайшие дни она сама тоже это сделает, пишет The Wall Street Journal.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.