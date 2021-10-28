Die Welt: в бундестаге решили сократить численность армии — к неудовольствию немецких военных

Партии социал-демократов, зелёных и «Свободных демократов», начавшие переговоры о создании правящей коалиции, изъявили намерение сократить численность немецкой армии, пишет Die Welt. Эти планы вызвали беспокойство у многих представителей бундесвера, подчеркнувших, что малочисленная армия не сможет решать задачи ни в рамках внутренней обороны, ни в рамках международных операций.

На фоне начала коалиционных переговоров между партиями социал-демократов, зелёных и «Свободных демократов», ряд медиа сообщили о том, что все три партии готовы к тому, чтобы положить конец росту расходов на бундесвер, пишет Die Welt.

Издание напоминает, что, согласно плану уходящего министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, в последующие десять лет численность немецкой армии должна была быть увеличена с нынешних 183 тыс. военных до 203 тыс. Отмечается, что наименьшую поддержку эта идея находит в рядах социал-демократов и зелёных.

По словам уполномоченной правительства ФРГ по бундесверу Евы Хёгль, сокращение численности бундесвера не позволит немецкой армии эффективно выполнять свои задачи в рамках как обороны страны, так и участия в международных операциях.

«Сравнительно малочисленный бундесвер стоит перед беспрецедентным числом кризисов и конфликтов. Лишь только поэтому сокращение его численности невозможно», — приводит издание высказывание председателя союза военнослужащих бундесвера Андре Вюстнера.

Die Welt напоминает, что все страны НАТО стремятся к достижению военных расходов на уровне в 2% от ВВП. Согласно обозначенным в 2014 году целям, все члены альянса должны достичь этой отметки как минимум к 2024 году.