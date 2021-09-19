Bild: бундесверу грозит новый провал — на этот раз в Мали

Военная операция бундесвера в Мали очень похожа на миссию в Афганистане, пишет историк Михаэль Вольфзонн в своей статье для Bild. У ФРГ нет продуманной стратегии действий. Кроме того, мировой опыт показал, что бороться с партизанской войной не может даже сверхдержава. В связи с этим в пребывании немецких солдат на территории Мали уже нет никакого смысла, считает автор.

Новый провал бундесвера уже виден на горизонте, пишет историк Михаэль Вольфзонн в своей статье для Bild: операция в Мали. С 2012 года она ведётся дилетантским образом и без наличия какой-либо политической или военной стратегии, причём не только со стороны ФРГ, но и со стороны Франции.

Как отмечает автор, США, Германия и прочие столь же дилетантским образом проводили операцию в Афганистане. Абсурдная идея о превращении Афганистана в демократическую страну западного образца находила особую поддержку у правившей тогда в ФРГ коалиции из социал-демократов и зелёных.

При этом цель немецкого вмешательства в Мали была более разумной, отмечает Вольфзонн: не допустить прихода к власти исламистов. Однако инструменты достижения этой цели не были соответствующими, у Германии не было чётко продуманной стратегии.

Как пишет автор, возможный приход к власти исламистов будет означать резкий рост числа беженцев. В этой связи понятно, почему самое активное участие в Мали принимают Германия и Франция. Однако всё не идёт гладко, подчёркивает Вольфзонн: ход военных действий в Мали схож с тем, что был в Афганистане. Изначальная военная операция против сил исламистов закончилась успехом, однако с тех пор началась затяжная партизанская война, которую ведут туареги и исламисты.

Военные усилия Франции не приводят к успеху, отмечает автор: опыт показал, что с партизанской войной не способны справиться даже супердержавы. Это было доказано США и СССР в Афганистане и США во Вьетнаме. Поэтому сейчас Эммануэль Макрон думает о смене курса и выводе войск из Мали.

Ситуация становится ещё хуже из-за того, что нынешнее малийское правительство пыталось договориться с исламистами о разделе власти, сообщает Вольфзонн. Несмотря на это, в ФРГ решили продлить операцию бундесвера до мая 2022 года. При этом очевидно, что военным путём проблему решить невозможно. Остаётся политическое решение: в Берлине ставят на федерализацию Мали.

Решать вопросы в Мали по-старому больше нельзя, считает автор. Немецкие и французские войска должны быть возвращены домой. Оставаться они должны лишь до поры до времени, в качестве гаранта безопасности на время перехода к федерализму.