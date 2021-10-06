Главред: Россия постарается не допустить создания военно-учебной миссии ЕС на Украине

Европа прекрасно понимает, что для того, чтобы Украина не стала противовесом ЕС, ей нужно постараться вернуть лояльность Киева, и именно для этого стороны обсуждают возможность появления европейской военно-учебной миссии в стране, считает военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов. Как пишет он в материале для портала «Главред», для России появление такой миссии будет «ударом в спину», поэтому Москва будет стараться максимально навредить данному процессу.

МИД Украины сообщил об обсуждении с Евросоюзом начала военно-учебной миссии ЕС на Украине. Как пишет военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в колонке для портала «Главред», влияние Путина в Европе падает и эпоха Меркель заканчивается, поэтому Европа наконец-то понимает, что если они сейчас отвернутся от Украины, то завтра им придётся платить за транзит своих товаров и грузов через территорию Украины.

«Страны, которые дали согласие на создание миссии, — в основном те, которые граничат с Украиной. Поэтому, раз уж торможений со стороны Меркель не будет ввиду фактов, которые всплывают о лоббировании ею интересов России в Европе, сейчас Европа наличием этой миссии очень торопится застолбить место на Украине. Европа прекрасно понимает, что для того, чтобы Украина не стала противовесом ЕС, ей нужно постараться вернуть лояльность Украины», — считает эксперт.

По его мнению, Европа считает, что Киеву можно помочь в формировании и тренировке вооружённых сил, что, скорее всего, потянет за собой ещё и предоставление военно-технической помощи ВСУ. Для Москвы же появление очередной миссии на Украине будет «ударом в спину», поскольку чем сильнее украинские вооружённые силы, тем меньше шансов у России давить на Украину в плане выполнения минских договорённостей.

«Минские соглашения — это геополитическая, стратегическая задача, которую пытается решить Путин. Если ему это удастся, то он фактически станет королём на постсоветском пространстве, либо же будет никем. Соответственно, Россия будет стараться максимально навредить», — заключает эксперт.