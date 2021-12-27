Риск конфликта «не спадает ни на день»: Washington Post — о ситуации в Азовском море

Общая для России и Украины акватория Азовского моря — одна из самых горячих точек тлеющего конфликта между странами, где ни на день не снижается риск столкновения российских и украинских военных, пишет The Washington Post. Как подчёркивается в материале издания, в нынешних «взрывоопасных» условиях эта угроза только растёт — тем более что, по мнению некоторых, Азов представляет собой «слабое место» в украинской обороне, которым в случае большого конфликта обязательно воспользуется Москва.

Когда украинский корабль управления «Донбасс» подошёл достаточно близко к берегам России, чтобы привлечь внимание российских государственных телеканалов, его капитан Александр Григоревский, включив новости, недоумевал, отчего же его «старое и ржавое судно» вызвало такой шум, пишет The Washington Post. Появление «Донбасса», который был спущен на воду больше 50 лет назад, стало главной темой новостных выпусков в России лишь на один вечер в этом месяце — однако в обстановке, когда Москва, по некоторым оценкам, сосредоточила у границы с Украиной уже около 100 тыс. военнослужащих, столкновение между украинским кораблём и российскими силами в Азовском море могло бы стать той искрой, от которой разгорелось бы пламя войны на земле, подчёркивают корреспонденты американского издания.

Как напоминают журналисты, представители российской ФСБ обвинили «Донбасс» в намерении проникнуть в Керченский пролив без соответствующего разрешения, отметив, что на требования изменить курс судно не отреагировало — и «пропагандисты Кремля» сразу же заговорили о провокации. И хотя то «обострение» ни к чему не привело — украинский корабль, остановившись менее чем в трёх морских милях от пролива, повернул назад, — оно «подчеркнуло стратегическое слабое место украинских вооружённых сил на фоне взрывоопасной ситуации», полагают авторы.

«Азовское море — мелкий внутренний водоём между Россией и Украиной, размерами уступающий даже озеру Мичиган, — это то единственное место, где риск конфликта между войсками этих двух стран не спадает ни на день, — говорится в материале The Washington Post. — Оно битком набито российскими кораблями: по словам базирующегося в Киеве главного редактора издания Black Sea News Андрея Клименко, их примерно в четыре раза больше, чем украинских судов. А поскольку морской границы в этом море нет, российские военно-морские силы могут подходить к украинским берегам сколь им угодно близко, из-за чего, по мнению некоторых, города на юго-восточном побережье Украины защищены слабее всего».

Как отмечают корреспонденты WP, американские разведслужбы уже предупредили, что Кремль, вероятно, планирует уже в начале следующего года начать широкое наступление на Украину — и хотя международное сообщество обращает самое пристальное внимание на скопление российских войск у наземных рубежей этой страны, в том случае, если «вторжение» начнётся с моря, украинские вооружённые силы по существу не смогут ничего предпринять, поскольку не будут иметь права на какой-либо ответ до тех пор, пока первый российский солдат не ступит на берег. При этом украинский флот в плане свободы перемещения в Азове ограничивает, как говорят в Киеве, «регулярная практика» Москвы по ограничению доступа в те или иные зоны в связи с артиллерийскими стрельбами — в частности, по сообщениям ВМС Украины, в этом месяце из-за предупреждений от России было заблокировано для судов более 70% акватории Азовского моря, пишут авторы.

«В плане безопасности доминирующее положение в Азовском море занимает Россия, — прокомментировал ситуацию в интервью The Washington Pot министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. — И в случае войны она будет активно этим пользоваться, дабы оказать давление на наши южные города на Азовском побережье». «В нынешних обстоятельствах обстановку в Азове определяет, конечно, Россия, и она по сути использует это море как театр военных действий», — добавил он.

По словам капитана «Донбасса» Александра Григоревского, 8 декабря его судно, будучи на якоре, получило предупреждение от России о закрытии зоны, в которой оно находилось, поэтому единственным вариантом для него было проследовать в направлении Керченского пролива. Как поведал Григоревский в беседе с корреспондентами The Washington Post, 9 декабря в 13:30 с «Донбассом» вышел на связь российский корабль, напомнив о том, что для прохода через пролив необходимо как минимум за 48 часов уведомить об этом власти России; Григоревский в ответ сообщил, что проходить через пролив «Донбасс» не будет и что корабль не имеет вооружения. Тогда российский корабль попросил капитана пояснить, куда следует «Донбасс», но Григоревский разглашать эту информацию отказался; по словам самого капитана, россияне повторили запрос четыре раза, но каждый раз получили отказ. Как заявил Григоревский, к вечеру «Донбасс» окружили три российских корабля, практически не оставив украинскому судну места для манёвра, — и тогда он, потребовав от россиян отойти, развернул корабль. По словам капитана, над его кораблём пролетел российский истребитель, а один из шедших следом кораблей ВМФ России пригрозил открыть огонь в случае, если украинцы не сменят курс.

Уже на следующий день российский МИД назвал инцидент с «Донбассом» очередной провокацией у рубежей России, пишет The Washington Post. А в течение нескольких недель российские чиновники неоднократно заявляли, что России угрожают на её рубежах Украина и НАТО, а не наоборот, говорится в материале издания. Меж тем украинские чиновники уже много лет обвиняют российские корабли в преследовании украинских судов в Азове — и сотрудники морской охраны Украины, которая патрулирует море на катерах, уже давно документируют такие «провокации» со стороны россиян для того, чтобы затем использовать эти материалы на разбирательствах в международных судах, подчёркивают корреспонденты американской газеты.

Как рассказал журналистам издания и. о. заместителя начштаба морской охраны Украины Владимир Яровой, иногда российские корабли ложатся на «агрессивный» курс в сторону украинского судна, поворачивая в последний момент, но чаще в подобных делах участвует российская береговая охрана, которая мешает проходу украинских торговых кораблей, блокируя их маршруты или проводя долгие обыски. А один сотрудник морской охраны поведал в беседе с корреспондентами The Washington Post о том, как береговая охрана России помешала его команде проверить иностранное грузовое судно: когда украинский катер стал приближаться к сухогрузу для проведения проверки, на его пути встал российский сторожевой корабль, капитан которого заявил украинцам, что, если они подойдут на расстояние менее двух морских миль, это будет расценено как нападение. «Это тоже война, — отметил в интервью The Washington Post секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. — Это элемент их военной стратегии, направленной на то, чтобы одержать верх над нашей страной». По словам некоторых чиновников, не чураются россияне и чинить неприятности «помельче»: например, иногда российские моряки светят проходящим украинским судам в рубки лазерными указками, отмечается в материале WP.

И хотя во всех этих акциях со стороны России ничего нового нет, недавно Москва стала предпринимать другие — и, вероятно, более тревожные — шаги. Как сообщил The Washington Post главред Black Sea News Андрей Клименко, в последнее время россияне блокируют сектора Азовского моря всё ближе к украинскому побережью — порой всего в трёх милях от него, «когда даже бинокль не нужен». По словам Клименко, Россия, в частности, объявила о блокировке с 8 декабря по 8 января трёх таких секторов — рядом с украинскими портами Мариуполь и Бердянск, а также у берега Генического района Херсонской области. «Что они задумали — только время покажет, — цитирует Клименко WP. — Может быть, просто оказывают психологическое давление, а может, и готовятся к возможной высадке в рамках военных действий».

«В пользу того, что побережье Азова имеет большее стратегическое и экономическое значение для России, чем для истощённых войной регионов на восточных рубежах Украины, имеются кое-какие справедливые доводы, — рассуждают корреспонденты The Washington Post. — Украинская территория вдоль этого моря отделяет Россию от аннексированного* ею Крыма. А экспорт из региона идёт через украинские порты Мариуполь и Бердянск, притом что российский Таганрог, расположенный всего в 96 километрах дальше по побережью, служит торговым хабом для юго-западных районов России».

Как признался американским журналистам секретарь СНБО Алексей Данилов, Азовское море — действительно «очень сложное для нас место». В 2014 году после «захвата» Россией Севастополя Украина потеряла 70% своего флота, напоминают авторы. Вместе с тем в прошлом месяце глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что страна ускорит строительство новой военно-морской базы в Бердянске, дабы «отразить российскую агрессию в этом регионе». Кроме того, как отметил Алексей Данилов, попытка вторжения морем встретит сопротивление в виде противокорабельных ракет «Нептун», новую партию которых Украина заказала в прошлом году.

Напряжённость в море оборачивается последствиями и на берегу, констатируют корреспонденты WP. Расположенное в 24 км к востоку от Мариуполя село Бердянское когда-то было курортной зоной, привлекавшей туристов и рыбаков. Однако из-за того, что оно расположено совсем недалеко от территории, контролирующейся «сепаратистами», теперь попасть туда можно, лишь преодолев как минимум три КПП украинской армии. В результате турпоток иссяк — а затем не стало и рыбалки: украинские военные, фортифицируя несколько лет назад побережье, поместили в воду мины, и, хотя местные говорят, что все они уже давно взорвались из-за заморозков, на берегу до сих пор стоят знаки с предупреждениями об опасности, пишут авторы. А из-за того, что в селе больше нет рыболовной базы, разрешения на ловлю местным больше не выдают, подчёркивают журналисты.

Во дворе дома местного жителя Фёдора Пахомова на бельевых верёвках развешаны спутанные рыболовецкие сети — когда-то на него работало пять лодок, но вот уже много лет его основной источник дохода, по существу, иссяк. Как поведал Пахомов корреспондентам WP, возможная война с Россией его изрядно беспокоит, но больше всего его волнует невозможность выходить в море. «Как мне кормить двоих детей? — приводят его слова журналист. — Это же бред. Но так вот и живём».

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).