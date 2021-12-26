DE: «оливковая ветвь» — Россия заявила об отводе 10 тысяч военнослужащих от границы с Украиной

Южный военный округ возвращает в пункты постоянной дислокации 10 тыс. солдат после завершения учений на границе с Украиной, передаёт Daily Express. Как отмечает издание, объявление об отводе войск сделано в день, когда источник в правительстве ФРГ подтвердил, что советник канцлера Германии по внешнеполитическим вопросам Йенc Плётнер и заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак договорились об очной встрече.

Министерство обороны России объявило о завершении военных учений на границе с Украиной и об отводе от границы 10 тыс. военнослужащих. Как отмечает Daily Express, объявление было сделано в день подтверждения переговоров по Украине между российскими и немецкими официальными лицами.

«В мотострелковых соединениях, воинских частях родов войск и специальных войск прошли этапы боевого слаживания экипажей, отделений и расчётов. Более 10 тысяч военнослужащих в составе подразделений совершат марши в пункты постоянной дислокации с территории общевойсковых полигонов», — сообщила пресс-служба Южного военного округа.

Как указывается в сообщении, в течение месяца манёвры проходили в ряде регионов рядом с Украиной, в частности в Ростовской области и на Кубани, а также в «аннексированном»* Крыму.

Daily Express полагает, что на Западе отвод части российских военных от границы расценят как «оливковую ветвь» президента Владимира Путина, так как на этот шаг в Москве пошли в период возрастающей обеспокоенности относительно наращивания войск на границе. Тем не менее западные лидеры также обратили внимание на проведение Россией испытания гиперзвуковой ракетной системы «Циркон».



Оценки численности российских войск, недавно переброшенных к границе с Украиной, варьируются от 60 тыс. до 90 тыс. человек. При этом размещение войск вызвало опасения Украины и стран Запада относительно того, что Россия может планировать нападение или, возможно, даже полномасштабное вторжение.

В свою очередь, Россия отрицает наличие подобных планов, заявляя, что ей нужны гарантии безопасности от Запада, в том числе обещание НАТО не расширять альянс на восток к российским границам. В Москве также настаивают на своём праве размещать войска на своей территории по своему усмотрению.

Как напоминает издание, в субботу анонимный источник подтвердил, что советник канцлера Германии Олафа Шольца по внешнеполитическим вопросам Йенc Плётнер и заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак договорились о встрече после продолжительного телефонного разговора в четверг.

С момента вступления в должность в этом месяце Шольц подчёркивает необходимость диалога с Россией относительно наращивания военного присутствия на границе с Украиной, однако также поддерживает идею введения антироссийских санкций в случае вторжения.

Впрочем, два источника в правительстве ФРГ сообщили, что Берлин больше, чем Вашингтон, сомневается в намерении России напасть на Украину и стремится к снижению напряжённости.



* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).