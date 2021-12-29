Die Zeit: новая казарма бундесвера в Литве укрепит восточный фланг НАТО

Германия собирается построить в Литве новую казарму в рамках операции по укреплению восточного фланга НАТО, сообщает Die Zeit. Объект должен повысить эффективность войск, облегчить военные перевозки, а также высвободить ресурсы для проведения программы по обучению литовских солдат. Но эта инициатива не повлияет на принцип ротации войск ФРГ и других стран — членов альянса, прописанный в основополагающем акте Россия — НАТО, уверяет немецкое издание.
Бундесвер собирается построить новую казарму в Литве вблизи небольшого городка Рукла, сообщает Die Zeit. В ней будут размещены солдаты НАТО, а также литовские военнослужащие. Реализация проекта обойдётся в несколько миллионов евро. Часть суммы заплатит Берлин, другую — Вильнюс.
Бундесвер рассчитывает, что новая казарма позволит повысить эффективность войск, облегчит военные перевозки, а также высвободит ресурсы для проведения программы по обучению литовских солдат. «Таким образом мы также вносим вклад в улучшение военных возможностей принимающей нас страны», — заявил спикер объединённого оперативного командования.
Инициатива осуществляется в рамках операции НАТО по укреплению своего восточного фланга после «аннексии»* Россией полуострова Крым. Схожие меры осуществляются в Латвии и Эстонии, а также Польше, поясняет издание. При этом и после строительства казармы принцип ротации войск ФРГ и других государств — членов НАТО остаётся неизменным. Военнослужащие будут меняться каждые шесть месяцев, так как основополагающий акт Россия — НАТО запрещает размещение войска вдоль российских границ на постоянной основе.
Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт ещё до Рождества посетила немецких солдат в Рукле. По её словам, Литва не случайно стала первой страной, куда она приехала с визитом на новом посту. Тогда она подчеркнула важность устрашения и готовности к диалогу в отношениях с Россией. Её поездка прошла на фоне обострения российско-украинского конфликта, а также увеличения миграции из Белоруссии в сторону Европы.
К тому же в Прибалтике НАТО всё чаще перехватывает российские самолёты, отмечает издание. В этом году на территории Европы самолёты альянса взлетали по тревоге 370 раз. В 290 случаев речь шла о самолётах из России. Как правило, операции по перехвату проходили без серьёзных инцидентов: истребители НАТО просто сопровождали подозрительные летательные аппараты, пока они не покинут воздушное пространство Прибалтики.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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