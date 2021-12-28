Die Welt: Москва и Вашингтон обсудят украинский кризис до встречи Россия — НАТО

Россия и США собираются встретиться 10 января и обсудить украинский кризис за два дня до встречи в рамках НАТО, сообщает Die Welt. Об этом сообщил спикер Национального совета безопасности Белого дома. По его словам, на этих переговорах стороны смогут озвучить все свои сомнения, но никаких решений по Украине без участия самой Украины приниматься не будет.

Представители США и России собираются встретиться 10 января для того, чтобы обсудить украинский кризис, сообщает Die Welt. Об этом заявил спикер Национального совета безопасности Белого дома: «Когда мы вместе соберёмся, Россия сможет поделиться за столом своими сомнениями, а мы также поделимся своими сомнениями, касающимися российских действий».

При этом никаких решений по Украине без участия самой Украины приниматься не будет, подчеркнул он. Через два дня после этого пройдёт встреча России и НАТО. Переговоры в более широком составе вместе с Россией, США и рядом европейских стран назначены на 13 января.

Американское правительство опасается, что глава Кремля Владимир Путин рассматривает возможность вторжения в бывшую советскую республику. В самой России отрицают наличие таких планов. В случае же, если это произойдёт, США собираются быстро принять масштабные санкции.

В понедельник глава Белого дома Джо Байден подписал бюджетный закон, который предусматривает выделение $300 млн на поддержку украинских вооружённых сил и ещё миллиардов долларов — на укрепление европейской обороны.