Le Monde: Украина стала для Путина главным элементом наследия

Путин сосредоточился на Украине, для него она стала главной темой, по которой в дальнейшем будут оценивать его правление. С ней связаны и вопросы обеспечения безопасности, и эмоционально окрашенные проблемы идентичности, пишет Le Monde. По словам автора статьи, если раньше Путин считал русских и украинцев одним народом, то теперь он допускает существование отдельного украинского государства, главное — не враждебного России.

У России и Запада с обеих сторон прочерчены «красные линии», требования высказаны, и, несмотря на продолжающееся обострение ситуации, после новогодних праздников должна состояться дипломатическая встреча. Москва отметила, что рассматривает предложение НАТО провести переговоры 12 января. Как отмечает журналист Le Monde, с российской стороны амбиции высоки: речь идёт о переустройстве европейского миропорядка, установленного в 1980-е и 90-е годы, о том, чтобы выгнать НАТО из сферы влияния России, контуры которой теперь должны быть выбиты топором.

В представленном Путиным плане единственная страна, которая упоминается конкретно, — Украина. Её судьба представляется крайне важной для безопасности России и символичной. Украинский вопрос для России и Путина как наваждение, пишет автор статьи. По его словам, Путин связал своё долгое правление с этой страной и понимает, что пока результат у него не очень хороший.

Даже Грузия, с которой Россия воевала в 2008 году, не заслужила такого важного места в российской политике, несмотря на личную неприязнь Путина к Саакашвили. Автор статьи приводит мнение политолога Александра Баунова, который отмечает, что Путин ещё не решил, будет ли уходить в 2024 году, но понимает, что смертен, и хочет в любом случае оставить достойное наследие в соответствии с его представлениями о его исторической миссии. Но украинский вопрос стоит на перекрёстке проблемы безопасности и эмоционально окрашенных понятий, связанных с идентичностью. И поэтому, отмечает политолог, хоть Путин обычно весьма осторожен, по этому вопросу он готов даже снова воевать.

Так, об Украине вспомнил Путин и на недавней большой пресс-конференции. Он связал нынешний кризис ещё с «майданом» 2014 года и несдержанными обещаниями 1990-х годов о нерасширении НАТО на восток. Автор статьи отмечает, что у Путина «очень российский» взгляд на Украину. Он придерживается мнения, что русские и украинцы — наследники средневековой Киевской Руси, то есть единый народ. При этом многие историки оспаривают такой подход и напоминают, что между Россией и Украиной было немало войн.

Но главное — Путин воспринимает Украину как несуразное образование, которому советская власть сделала территориальные подарки. «Куда бы ни пошла Украина, мы в итоге всё равно будем вместе», — такие заявления Путина звучат то ли как предсказание, то ли как предупреждение, отмечает автор статьи.

Однако такие заявления находят отклик у российского населения. Автор статьи отмечает, что украинский вопрос зачастую использовался как способ мобилизации российского народа. Он напоминает высказывание американского дипломата Збигнева Бжезинского, который считал, что Россия может быть либо империей, либо демократией, но не одновременно.

В России любят идею о защите русскоговорящего населения на Украине, этот слоган часто повторяют по телевидению. А в середине декабря Путин впервые высказался о «геноциде» в Донбассе.

К этим теоретическим рассуждениям добавляется уверенность Путина, что миропорядок, определённый при Горбачёве и Ельцине, неправильный и должен быть перестроен, включая референдум 1991 года о независимости Украины и Будапештский меморандум 1994 года, по которому Россия гарантировала территориальную целостность Украины.

Однако, по мнению политолога Фёдора Лукьянова, позиция Путина всё же претерпела изменения. Вместо мнения о едином народе он стал допускать существование отдельного украинского государства, но только если оно не будет враждебно России. Поэтому он и требует, чтобы Киев не входил в НАТО и не получал от альянса оружие.

Но угроза состоит ещё и в том, что Украина будет развиваться как альтернативная для России модель, альтернативная тому, что сам Путин даёт своему народу. «Как объяснить, что у «братского народа» получается (пока это ещё не так) установить правовое государство, бороться с коррупцией, жить в мирной демократии?» — пишет автор статьи. Поэтому российский лидер всё объясняет манипуляциями Запада.

По мнению Путина, стремление Украины к Западу — очередное доказательство, что украинский суверенитет — это фикция. По такой логике, раз сейчас Украину контролируют западные силы, то и вмешательство России в её дела оправданно.

Автор статьи отмечает, что изначально Россия рассчитывала на дружбу с Украиной в рамках Евразийского союза, а теперь ей приходится силой требовать нейтрального статуса для неё. «Утрата Украины» для России видна и в том, что на Украине поддерживают НАТО, и в укреплении украинского языка, и в переориентации торговли на Запад. Во время пресс-конференции Путин отметил, что всё это — результат «промывки мозгов».

Как пишет издание, в 2014 году стратеги Кремля ожидали, что на юге и востоке Украины поднимется пророссийское восстание, но оно оказалось весьма ограниченного масштаба. Что до Крыма, то его преданность России в Москве кажется долгосрочной и необратимой. Однако, как пишет Le Monde, наследник Путина получит далеко не решённый вопрос.