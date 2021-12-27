1+1: в этом году оливье подорожал для украинцев почти на четверть

Салат оливье не только уверенно закрепился на праздничных столах украинцев, но и стал ежегодным индексом того, как из года в год меняются цены на продукты. Журналисты «1+1» на приготовление трёх килограммов блюда потратили почти 200 гривен, что на 25 процентов превышает стоимость тех же продуктов в прошлом году.
Как же вкусно Ирина Федишин с семьёй готовили оливье, аж слюнки потекли. Этот салат на самом деле не только уверенно закрепился на наших столах, но и стал ежегодным индексом того, как из года в год меняются цены на продукты.
Начнём с овощей. Пять картофелин, две морковки и две луковицы обошлись нам примерно в 13 гривен. Если цена на картошку и морковку даже упала, то лук подорожал почти на 40 процентов. Хорошо прибавили в цене и яйца, а каждая хозяйка знает, что яиц в оливье жалеть не стоит. На зелёный горошек цена хоть и не так сильно, но всё-таки тоже поползла в гору. Солёные огурцы, майонез, ну и основной, самый дорогой ингридиент главного праздничного блюда — докторская колбаса — чемпион подорожания. За год цена выросла почти наполовину. А ещё же нужно выбрать вкусную и полезную. Поэтому на три килограмма оливье у нас ушло 199 гривен. Это на целую четверть дороже, чем в прошлом году. Вот вам и инфляция, просто на столе.
Но это ещё не всё про любимый оливье. Как не ошибиться с выбором колбасы для него и сколько стоит настоящая докторская? Мы всё-таки нашли эту редкость. Наш гастроразведчик Костя Грубач расскажет сразу после рекламы.
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