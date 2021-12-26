Das Erste: вслед за коронавирусом Бразилию охватила эпидемия голода

Бразилия значительно пострадала от пандемии коронавируса: многие умерли от болезни, но многие также лишились работы и оказались без средств к существованию. Как сообщает немецкий телеканал Das Erste, страну охватывает новая эпидемия — голод. Люди вынуждены продавать своё имущество, чтобы купить хоть какие-то продукты, или полагаться на помощь волонтёров.

Жительница Бразилии Валериа Сабина открывает холодильник: внутри почти пусто, там только бутылка воды, кастрюля с приготовленными бобами, ещё зелёный помидор и немного соли. У неё нет денег, больше просто ни на что не хватает, рассказывает она журналисту немецкого телеканала Das Erste.

Раньше у женщины была работа и источник дохода — теперь ей приходится довольствоваться продовольственными пожертвованиями. И она рассказывает о других людях, которые вынуждены продавать своё имущество, потому что им нечего есть.

Сейчас так обстоят дела почти у всех семей в Бангу, пригороде на западе Рио-де-Жанейро, отмечает немецкий телеканал. Именно поэтому волонтёр Ауриселиа Меркес встаёт на рассвете, чтобы доехать на стареньком «Фиате» до центра Рио, который расположен в двух часах езды отсюда. Там, в огромном промышленном цехе, хранятся тысячи упаковок с продуктами. Надпись над входом гласит: «Рождество без голода». По всей стране распределяется 1,5 тыс. тонн продовольствия. Это самая крупная кампания по сбору средств за последние годы.

Голод сейчас велик, и это больно, рассказывает Ауриселия. Сначала люди плакали, потому что теряли своих близких во время пандемии. Сейчас они плачут, потому что им нечего есть. «Они больше не могут себе этого позволить. Потому что почти все они потеряли работу во время пандемии», — говорит бразильянка.

Бразилию охватывает вторая эпидемия — эпидемия голода, сообщает Das Erste. Более чем для 100 млн бразильцев, то есть, для половины населения страны, надёжность продовольственного снабжения больше не гарантирована. Это означает, что определённые продукты, такие, как мясо, молочные продукты или овощи, больше не попадают на стол, качество еды снижается, и всё это ведёт к недостаточному питанию.

20 млн человек по-настоящему страдают от голода. Эта проблема существовала в Бразилии и до пандемии, поскольку в последние годы был ликвидирован целый ряд программ, с помощью которых страна успешно боролась с голодом. Данные за 2018-2019 годы показывают, что голод был уже тогда, но теперь его значительно усугубила пандемия.

В 1990-е годы Бразилия начала осуществлять программы по борьбе с голодом, а при правительстве бывшего президента Лулы да Силвы они были расширены, в том числе за счёт сырьевого бума 2000-х годов. Благодаря повышению минимальной заработной платы, выплатам для бедных семей и расширению школьного питания, голод был побеждён.

Теперь голод вернулся. Валерия Сабина особенно недовольна правительством Жаира Болсонару. Когда он вступил в должность, всё стало еще хуже, особенно для бедных. Она всегда была способна позаботиться о себе, но сейчас ситуация «критическая».

Во время пандемии цены на продукты питания резко выросли, в том числе и потому, что национальная валюта сильно потеряла в цене. Только цены на рис выросли на 70%, на масло — на 30%. Хотя правительство запустило программу помощи в начале пандемии, с тех пор она была сильно ограничена — не хватает политической воли, говорит Ауриселия Меркес. Она привезла из центра Рио на окраины 100 пакетов с основными продуктами питания и раздала их, чтобы на Рождество на столе у людей было хоть что-то.

По её словам, Бразилия живёт «в социальной пропасти». Она спрашивает, как может быть, что в богатой стране, экспортирующей продовольствие во весь мир, люди всё ещё страдают от голода. Реальность представляет собой огромный контраст с тем, что люди видят по телевизору на Рождество: еда повсюду в передачах и рекламе. «Люди смотрят на свою собственную реальность, и у них нет ничего, это больно». Она и другие волонтёры борются против этой несправедливости — «мы просто верим, что мир может быть лучше».