CNN: голод в Латинской Америке достиг небывалого за последние 20 лет уровня

Всего за один год в странах Латинской Америки и Карибского бассейна количество людей, страдающих от нехватки продовольствия, увеличилось на 30%, сообщает CNN со ссылкой на доклад ООН. В целом от голода в регионе страдают 59,7 млн человек, что стало самым высоким показателем с 2000 года.

Голод в Латинской Америке и Карибском бассейне достиг самого высокого уровня за последние два десятилетия, сообщает CNN со ссылкой на ООН.



Всего за один год — с 2019-го по 2020 год — количество голодающих там выросло на 30%, или на 13,8 млн человек, говорится в подготовленном ООН региональном обзоре состояния продовольственной безопасности и питания.



В целом от голода в этом регионе сейчас страдают 59,7 млн человек, что стало самым высоким показателем с 2000 года.



Хуже всего дела обстоят в странах Центральной Америки.

В Гватемале около половины населения испытывает нехватку продовольствия. Несильно от неё отстают Сальвадор и Гондурас, где голодают соответственно 47% и 46% населения.



Как поясняется в статье, помимо исходящей от коронавируса угрозы для здоровья человека, вызванная им пандемия привела к определённым экономическим последствиям, в частности, к нехватке у людей продовольствия.



Месяцы карантина и ограничений на поездки ударили, среди прочего, по тем, кто ведёт свою трудовую деятельность неофициально. Для таких людей отсутствие работы в один день означает, что на следующий день у них будет мало еды.



При этом, по данным ООН, в Латинской Америке и Карибском бассейне проблема голода ощущается острее среди женщин, чем среди мужчин, поскольку нехватка продовольствия сильнее бьёт по наиболее уязвимым слоям общества.



Так, в 2020 году умеренное или серьёзное отсутствие продовольственной безопасности испытывали примерно 42% женщин и 32% мужчин. В отчёте говорится, что это разрыв в последние годы неуклонно увеличивался, и за первый год пандемии он вырос с 6,4% до 9,6%.