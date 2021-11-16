Insider: по запросу Маска ООН расписала, как его $6 млрд спасут миллионы людей от голода

Илон Маск обещал передать Всемирной продовольственной программе ООН $6 млрд, если она предоставит детальный план, как будут расходоваться эти средства, и полную отчётность. Как сообщает Insider, ВПП свою часть выполнила — на своей странице в Twitter глава программы Дэвид Бизли поделился планом, в котором описано, как $6,6 млрд помогут спасти от голода 42 млн человек в 43 странах.
В конце октября самый богатый на сегодня человек в мире Илон Маск бросил ООН вызов, пообещав предоставить Всемирной продовольственной программе (ВПП) $6 млрд, если её руководство подробно расскажет, как эти деньги помогут решить проблему голода. В понедельник 15 ноября организация свою сторону сделки выполнила, сообщает Insider.
Глава ВПП Дэвид Бизли, с которым Маск ведёт диалог в Twitter, опубликовал на своей странице ссылку с планом, описывающим, как $6,6 млрд помогут спасти от голода 42 млн человек в 43 странах. «Этот кризис голода требует экстренных мер, это беспрецедентная ситуация, но её можно избежать. Илон Маск, вы просили чёткий план и открытую отчётность. Вот они! Мы готовы говорить с Вами и всеми остальными, кто серьёзно намерен спасать жизни. Мы просим $6,6 млрд, чтобы предотвратить голод в 2022 году», — объявил Бизли в своей публикации в Twitter.
По данным издания, новый план, предложенный ВПП, носит название A one-time appeal to billionaires to help fight famine («Единовременный призыв к миллиардерам о помощи в борьбе с голодом»). Среди прочего он предусматривает $3,5 млрд на продовольствие и его доставку голодающим, а также $2 млрд, которые профинансируют продовольственные талоны и чеки на получение наличных, чтобы в местах, где стабильно функционируют рынки, нуждающиеся могли купить еду по собственному выбору и поддержать местную экономику.
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