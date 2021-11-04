Insider: блогер Джейк Пол пообещал пожертвовать $10 млн на борьбу с голодом, если Маск раскошелится на $6 млрд

Если Илон Маск выполнит своё обещание и передаст Всемирной продовольственной программе ООН $6 млрд, то, как заявил в Twitter американский блогер Джейк Пол, он тоже пожертвует $10 млн на борьбу с голодом. Как отмечает Insider, Пол выдвинул и второе условие — чтобы его пост набрал 690 тыс. ретвитов, но пока пользователи не слишком активно его в этом поддерживают.

По стопам миллиардера Илона Маска, который пообещал при определённых условиях предоставить Всемирной продовольственной программе ООН $6 млрд, американский ютубер Джейк Пол, не так давно переквалифицировавшийся в боксёры, заявил, что готов пожертвовать $10 млн на борьбу с мировым голодом, сообщает Insider. При этом блогер выдвинул два собственных условия.

«Йоу, Илон Маск, если ты передашь ООН 6 миллиардов долларов, чтобы покончить с мировым голодом, я тоже пожертвую 10 миллионов долларов, если этот пост наберёт 690 тысяч ретвитов», — написал Пол на своей странице в Twitter.

— Jake Paul (@jakepaul) November 1, 2021

Как напоминает Insider, ранее Маск опубликовал серию твитов, в которых пообещал продать акции Tesla и отдать полученные средства Всемирной продовольственной программе ООН, если её руководство в той же ветке подробно разъяснит, как они помогут решить проблему мирового голода и как именно будут использованы эти деньги. По информации издания, состояние Маска на сегодня оценивается в более чем $300 млрд, Пол же, как сообщается, располагает «скромными» $20 млн.

Insider отмечает, что на момент публикации статьи твит блогера набрал более 24 тыс. ретвитов — куда меньше желаемых 690 тыс.

Своё заявление Маск сделал в ответ на комментарии главы Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида Бизли. В интервью CNN тот рассказал, что пожертвование в размере $6 млрд, которые составляют малую часть состояния бизнесмена, помогли бы спасти жизни 42 млн людей, страдающих от голода. Маск, пообещавший предоставить эти деньги, потребовал открытой отчётности от ООН, на что Бизли ответил, что готов «следующим же рейсом» вылететь к миллиардеру, чтобы обсудить расходы на его программу.

«Заголовок CNN был неточным. 6 миллиардов долларов не решат проблему голода во всём мире, но они помогут предотвратить глобальную нестабильность, массовую миграцию и спасут 42 миллиона человек, оказавшихся на грани гибели от голода. Это беспрецедентный кризис и идеальный шторм, сложившийся из-за COVID-19, конфликтов и климатических изменений», — объяснил на своей странице в Twitter Бизли.

— David Beasley (@WFPChief) October 31, 2021

Он добавил: «Давайте поговорим. Это не так сложно, как Falcon Heavy, но сейчас слишком много стоит на кону, чтобы хотя бы это не обсудить. Я могу следующим же рейсом вылететь к вам. Если вам не понравится, что вы услышите, просто выставите меня за дверь!»

В ответ Маск написал: «Пожалуйста, опубликуйте подробную документацию о ваших текущих и предложенных расходах, чтобы люди видели, куда именно идут деньги. Солнечный свет — удивительная вещь». На это Бизли заявил, что финансовая отчётность Всемирной продовольственной программы за последние 10 лет опубликована на сайте: «Мы открытая книга».