CNN: глава Всемирной продовольственной программы ООН рассказал, как деньги Маска помогут в борьбе с голодом

Глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли ответил на просьбу Илона Маска пояснить, как его 6 миллиардов долларов могут помочь в борьбе с глобальным голодом, передаёт CNN. По словам Бизли, его организации нужна однократная финансовая помощь, так как пандемия коронавируса привела к одномоментному обострению продовольственной ситуации и вливание денег прямо сейчас может спасти немало жизней.

Шесть миллиардов долларов могут сгладить мировую бедность и помочь 42 миллионам людей, которые находятся на грани голода. Так считают во Всемирной продовольственной программе ООН, которая призывает миллиардеров вроде главы Tesla Илона Маска внести свою финансовую лепту.

В ответ на этот призыв Маск написал в Twitter следующее: «Если ВПП может рассказать в этой ветке Twitter как конкретно эти шесть миллиардов долларов решат проблему мирового голода, я немедленно продам акции Tesla и так и поступлю».

Он также добавил, что вся отчётность должна находиться в общем доступе, чтобы общественность могла проследить за тем, на что идут деньги. У нас в эфире Дэвид Бизли — глава Всемирной продовольственной программы ООН. Дэвид, вы, или вернее ВПП, ответили на это сообщение. Расскажите, что вы сказали Илону Маску, ведь он хочет знать, на какие цели могут пойти эти деньги.

ДЭВИД БИЗЛИ, исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН: Знаете, это прекрасные новости, потому что Илон — очень и очень умный парень. Сам факт того, что он участвует в этом диалоге, многое меняет, потому что, если в двух словах, мы можем ответить на его вопросы, мы можем выработать план. Мы крупнейшая в мире организация, которая кормит 120 миллионов человек. Однако из-за коронавируса, который оказывает влияние на глобальное потепление и конфликты, у нас разгорелся разовый кризис, касающийся примерно 42 миллионов человек. Сейчас голод стучит в двери их домов в буквальном смысле.

И на то, чтобы покрыть эти 42 миллиона, нужно как раз чуть больше шести миллиардов. И мы можем справиться. Я ему всё покажу и всё перед ним разложу. У нас есть вся отчётность, любая прозрачность. Мы будем рады ответить на любые его вопросы, и мы с нетерпением ждём возможности обсудить с ним всё это, так как на кону стоят жизни.

И я не пытаюсь подначить Илона Маска. Я очень рад, что он зарабатывает деньги. Однако, как вы знаете, на фоне коронавируса миллиардеры заработали колоссальные деньги. Правительства выжаты как лимон, а люди тем временем умирают. И мы знаем, как это решить. Прошу, помогите нам, это однократная просьба. Прошу, помогите.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 02 ноября 2021 года.